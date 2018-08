Analytiker: Nogen kan blive skuffet i morgen

Nogen kan blive skuffet i torsdag, hvis ikke Bank of England, som hovedparten af analytikerne forventer, hæver renten.

Målt ud fra finansielle instrumenter er sandsynligheden for en renteforhøjelse på over 90 pct., og dermed virker investorerne så godt som sikre på, at det bliver udfaldet.

- Den høje sandsynlighed er på ingen måde en garanti for, at Bank of England faktisk hæver renten, skriver makroanalytiker Kim Blindbæk fra Sydbank i en kommentar.

Han tilføjer, at sandsynligheden for en renteforhøjelse frem mod rentemødet i maj også lå tæt på 100 pct., men her udeblev den ventede renteforhøjelse, da centralbanken ønskede større vished for, at den britiske økonomi kunne bære en renteforhøjelse.

Forud for morgenens rentemøde er investorerne onsdag blevet præsenteret for en lidt svagere udvikling i det britiske PMI-indeks i juli, og det understreger ifølge Blindbæk, at nogen kan blive skuffet i morgen.

Udviklingen kommer nemlig i kølvandet på en inflationsopgørelse for juni, der var lidt lavere end ventet.

Markedets høje forventninger til en renteforhøjelse øger samtidig risikoen for udsving på de finansielle markeder, hvis investorerne bliver skuffede.

- Selv om vi venter en renteforhøjelse i morgen, kan Bank of England sagtens finde argumenter for at se tiden an.

- Hvis Bank of England holder renten uændret, vil pundet efter alt at dømme blive svækket, og renterne kan blive presset ned i Storbritannien, vurderer Kim Blindbæk.

/ritzau/FINANS