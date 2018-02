Analytiker »meget tæt« på at afblæse aktienedtur: Derfor var det blot en korrektion

Godmorgen,

TDC stjæler i høj grad opmærksomheden i dagens avisspalter, efter at en række potentielle købere har budt 40,8 milliarder kroner for det danske teleklenodie. Den historie vender vi tilbage til i dagens nyhedsoverblik, men først retter vi blikket mod et hurtigt comeback på aktiemarkedet.

1

Det amerikanske aktiemarked ramlede i sidste uge ind i den værste uge i to år. De toneangivende aktieindeks bankede ned med op til 12 pct., og kursfaldene skabte stor bekymring blandt verdens investorer.

Allerede nu synes stemningen dog at være vendt på en tallerken. Alene de seneste to børsdage har de amerikanske og asiatiske aktieindeks noteret den største stigning i knap to år. Mandag steg Dow Jones- indekset 1,7 pct., mens S&P 500 indekset endte 1,4 pct. højere, og Nasdaq steg 1,6 pct.

Her til morgen indhenter de asiatiske markeder også noget af det tabte. I Kina stiger Shanghai Composite-indekset 1,5 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks går frem med 1,6 pct.

Flere analytikere er for alvor begyndt at hæfte sig ved den foreløbigt stærke regnskabssæson i USA. Som Berlingske skrev mandag, har 341 af de 500 selskaber i S&P 500 har været til eksamen ved fondsbørsen, og 80 pct. har overrasket både censor og eksaminator positivt på både top- og bundlinje. Hvis prognosen holder, vil der være tale om en indtjeningsfremgang på 14 pct.

»Det er ikke nogen garanti mod en stor aktienedtur, men det er meget tæt på,« siger Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet.

Han spår på den baggrund, at de danske aktier vil lyse grønt tirsdag morgen.

»Når de danske aktier åbner her til morgen, vil det ikke kun være med gedigne stigninger på Wall Street og i Asien i bagagen. Fornemmelsen for at korrektion er ved at være til ende, og at vi kan se frem til mindre og færre større udsving, og at det trods alt »blot« var en korrektion, giver en grøn dansk aktieåbning i dag,« vurderer Per Hansen.

2

Efter en uge med massive spekulationer om TDCs fremtid tyder alt nu på, at Danmarks tidligere statslige selskab får nye ejere. Mandag eftermiddag bød de fire fonde PFA, PKA, ATP og australske Macquaire 40,8 milliarder kroner eller 50,25 kroner pr. aktie for TDC. Beløbet er så stort, at TDCs bestyrelse anbefaler et salg, selvom det kan forandre det danske telelandskab.

Ifølge Morten Imsgaard, senioranalytiker i Sydbank, er det »højst sandsynligt«, at tilbuddet vil blive accepteret.

»Det er en høj pris, som også for bestyrelsen er svær at sige nej til. Her er en pose penge i hånden til de hårdt prøvede aktionærer, som ender med at få et fint afkast og ikke skulle bekymre sig om den usikre rejse på det danske telemarked, som er svært at navigere i. TDCs forretningsresultater har været ekstremt pressede de senere år med nedadgående indtjening,« siger Morten Imsgaard til Berlingske Business.

I en analyse vurderer Jesper Kongskov, der er virksomhedsredaktør på Berlingske Business, at et salg af TDC vil være det totale nederlag for telekoncernens formand Pierre Danon. Det skyldes, at formanden indtil for nylig klart har afvist et købstilbud på telegiganten.

»Det er svært at se, at bestyrelsen kan fortsætte efter det høje og tabte spil. Pensionskassernes plan om at splitte TDC, hvis en overtagelse lykkes, betyder nok også, at der under alle omstændigheder skal andre folk til. Men uanset hvad, er det svært at se se Danon som formand i fremtiden efter dette forløb. Det samme gælder for topchef Pernille Erenbjerg, som for mindre end 14 dage siden talte varmt for overtagelsen af MTG. Hendes troværdighed som topchef synes væk,« skriver Jesper Kongskov.

Børsens chefredaktør Niels Lunde er enig i, at såvel Pierre Danon som Pernille Erenbjerg lagde deres troværdighed i MTG-løsningen, som blev præsenteret 1. februar i år.

»Når salget er afsluttet, vil Pierre Danons rolle i TDC være udspillet, og det gælder formentlig også den øvrige bestyrelse og dele af direktionen med Pernille Erenbjerg i spidsen«, vurderer Niels Lunde i en analyse.

Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans skriver til gengæld, at Pernille Erenbjerg står til at blive som TDC-topchef under nye ejere. Finans henviser blandt andet til udtalelser fra PFA-topchefen Allan Polack, som er positive i forhold til ledelsen.

3

Som led i sin nye budgetlov for 2019 har USAs præsident, Donald Trump, foreslået at skære 65 pct. i budgettet for Energiministeriets vedvarende energiafdeling. Dermed står budgettet til at blive skåret med 1,3 milliarder dollar i 2019 forhold til niveauet i 2017.

»Det er et meget tydeligt signal om, hvor Trumps energipolitiske sympati ligger,« siger Vestas-analytiker hos Sydbank Jacob Pedersen til Berlingske.

Den nyligt gennemførte skattereform understreger dog, at opbakningen til vedvarende energi i Kongressen er meget stor, påpeger han.

»Trumps forslag ligner symbolpolitik - og de praktiske følger af hans forslag for Vestas vil formentlig være helt beskedne. Mange stater har indført minimumskrav til andelen af vedvarende energi - og skattereformens negative effekt på den tidligere vedtagne aftrapning af den vigtige PTC-støtteordning er overskuelig,« vurderer Jacob Pedersen.

Læs mere om Trumps budgetforslag på Berlingske.

De positive vinde fra Wall Street er fortsat videre over til den asiatiske handel tirsdag, hvor der ligeledes er plusser over en bred kam - dog ikke i Japan, hvor investorerne er retur fra forlænget weekend.

Nikkei 225: -0,1 pct.

China Shanghai Composite: +1,5 pct.

Sydkoreas Kospi: +0,8 pct.

Hongkongs Hang Seng: +1,6 pct.

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet har fra morgenstunden udpeget tre ting, som investorerne bør tage notits af:

Den amerikanske regnskabssæson viser et billede af selskaber i topform. Hvis »USA-prognosen« holder (den tredjedel af selskaber som endnu ikke har aflagt regnskab) viser de samme tal som nu, vil der være tale om en indtjeningsfremgang på 14 pct. i forhold til fjerde kvartal 2016. Det vil være det næstbedste indtjeningskvartal de seneste fem år. I dag kommer der bl.a. regnskabstal fra Pepsico.

Investorerne spejder efter om tiden med de ekstraordinært store udsving og nedtur er forbi, og det er der en del, som tyder på. En stabilisering i den amerikanske dollar og obligationsmarkederne er gode tegn i den henseende. Hvis det ikke aktiemæssigt blæser op igen de kommende dage, vil investorerne i stigende omfang opfatte korrektionen som overstået i denne omgang. Der kan, som med jordskælv, altid komme efterskælv, men de er i reglen altid mindre og mere kortvarige.

Selv om nedturen synes at være ovre, hænger de europæiske aktier fortsat lidt i bremsen i forhold til de amerikanske. De udløsende faktorer i den ligning er Trumps skattereform og den svækkede dollar. Alligevel er der grund til at være optimistisk på de europæiske aktiers vegne for den resterende del af første halvår. Hold øje med guidance fra selskaber og om dollaren svækkes yderligere.