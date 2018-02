Analytiker: Mærsk-aktionærer kan se frem til udbetaling i 2018 eller 2019

. I løbet af 2017 har A.P. Møller-Mærsk solgt både olie- og tank-divisionerne fra, og når 2018 er ved vejs ende, skal der også være lavet en aftale om et salg af de sidste aktiviteter i energiforretningen.

Frasalgene kan sikre ekstraordinære udlodninger til aktionærerne, og ifølge Morten Imsgard, der er aktieanalytiker i Sydbank, kan investorerne se frem til at få del i avancen fra handlerne i løbet af i år eller næste år.

- A.P. Møller-Mærsk gjorde det dog klart på kapitalmarkedsdagen, at selskabet vil fastholde en meget stærk finansiel balance. Det giver A.P. Møller-Mærsk flest strategiske handlemuligheder i bestræbelserne på at opbygge en markedsledende transport- og logistikforretning.

- Aktionærerne må derfor efter vores vurdering ikke forvente, at den samlede avance fra frasalget af energiforretningerne bliver udbetalt som ekstraordinært udbytte eller som aktietilbagekøb. Men med udsigt til positive pengestrømme fra driften i A.P. MøllerMærsk i 2018 bør der dog efter vores vurdering være plads til en betydelig ekstraordinær udbetaling i løbet af 2018 eller 2019, skriver han i en analyse efter kapitalmarkedsdagen.

MANGLER SALG AF DRILLING OG SUPPLY SERVICES

Salget af Maersk Tankers blev gennemført i oktober, og i løbet af i år lukkes det annoncerede salg af Maersk Oil til franske Total også. Sammen står de to frasolgte forretninger til at indbringe 9,2 mia. dollar.

Både i årsregnskabet og på kapitalmarkedsdagen tirsdag bekræftede ledelsen, at den venter, at der inden udgangen af i år også findes en ny ejerskabsløsning for både Maersk Drilling og Maersk Supply Service, som er de sidste tilbageværende aktiviteter i selskabets energiforretning.

Ifølge analytikerne ventes salget af de to divisioner at kunne indbringe 5,1 mia. dollar, fremgår det af præsentationsmaterialet fra tirsdagens kapitalmarkedsdag.

HAR IKKE TAGET BESLUTNING OM UDBYTTE

Her fortalte ledelsen også, at der endnu ikke er taget en beslutning om, hvor stor en del af avancen fra frasalget, der skal sendes videre til aktionærerne, og det blev gentaget på en mediedag onsdag.

- Nogle af indtægterne fra salget af energiforretningen skal gå til at reducere gælden. Fordi det er for meget gæld for transport- og logistikforretningen. Men vi siger også, at vi ikke vil beholde for meget, siger Jakob Stausholm, finansdirektør i Mærsk, onsdag.

Han fortæller, at en udbetaling til aktionærerne både kan ske gennem udlodning af ekstraordinært udbytte eller uddeling af aktier i Total, som Mærsk overtog en del af i forbindelse med frasalget af Maersk Oil. Ifølge finansdirektøren vil selskabet heller ikke komme med et klart svar, før de sidste aftaler er på plads.

- Vi vil ikke have et svar selv, fordi det afhænger af de to tilbageværende aftaler. Hvad vil separeringen af Drilling være, og hvad vil separeringen af Supply Services vil være.

- Hvis vi allerede nu beslutter, hvor meget vi vil sende tilbage til aktionærerne og satser på, at vi laver en kontantaftale for Drilling. Hvem ved, om vi laver en kontaktaftale. Måske gør vi noget andet. Der er mange måder at finde en ny ejer af forretningen, siger Jakob Stausholm.

A.P. Møller-Mærsk besluttede i 2016 at satse mindre på de olie- og gasrelaterede divisioner, og det betyder, at de på den ene eller anden måde skal finde en ny ejer.

Siden da er den største energidivision, Maersk Oil, blevet solgt til et meget større olieselskab, franske Total. Rederiet Maersk Tankers er samtidig blevet solgt til Mærsk-familiens holdingselskab.

Sidste år brugte Mærsk omvendt penge på at overtage det tyske rederi Hamburg Süd, som det købte for 3,7 mia. euro. Derudover solgte selskabet også de resterende aktier i Dansk Supermarked, Egyptian Drilling Company og Mercosul.

/ritzau/FINANS