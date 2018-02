Analytiker: Lundbeck-regnskab er en pose blandede bolsjer

»Det er vel en egentlig en pose blandede bolsjer, Lundbeck kommer med.«

»Ser man på indtjeningen i fjerde kvartal, så er den lidt dårligere end ventet. Den er trukket ned af lidt høje forsknings- og udviklingsomkostninger, og ser man på pipelinen er der nok også brug for at bruge mere på udvikling«, siger analytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen til Ritzau.

Han er til gengæld positivt overrasket over Lundbecks forventninger til indtjeningen i 2018. Lundbeck guider et driftsresultat på 4,8 til 5,2 mia. kr., mens analytikere blot havde sat næsen op efter et resultat på lige over 4,8 mia. kr. ifølge Ritzau Estimates.

»Prognosen ser rigtigt stærk ud målt på indtjeningen. Det virker som om, at man har effektiviseringseffekter, der også slår igennem i 2018, og prognosen er noget bedre end ventet af markedet.«

»Tager man midten af intervallerne er det faktisk en overskudsgrad på 28,4 pct. i 2018 og det er klart det positive islæt i regnskabet,« konstaterer Søren Løntoft Hansen.

Han venter samlet set, at Lundbeck-aktien onsdag vil åbne på linje med det øvrige aktiemarked.