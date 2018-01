Analytiker: Hamburg Süd-opkøb gør Mærsk-aktien købsværdig

Svenske SEB er blevet mere lun på A.P. Møller-Mærsk, da banken har løftet anbefalingen af aktien til »køb« fra »hold« - blandt andet som følge af opkøbet af det tyske rederi Hamburg Süd.

SEB har desuden hævet kursmålet for aktien til 13.000 kr. fra 12.000 kr., skriver Bloomberg News.

Opjusteringen skyldes, at banken venter bedre balance på containermarkedet i 2018-2019, synergier fra Hamburg Süd-opkøbet, flere nyheder om den fremtidige struktur i Mærsk-koncernen og fortsatte udlodninger til aktionærerne.

Maersk Line annoncerede købet af den tyske rival i slutningen af 2016. Købsprisen er på 3,7 mia. euro, og handlen blev endeligt godkendt i december 2017.

SEB har nu inkluderet Hamburg Süd i sin værdiansættelsesmodel, og det har øget værdien markant. Mærsk regner selv med årlige synergier på 350-400 mio. dollar fra fusionen i 2019.

Den svenske bank er dog ikke lutter positiv, da den ser risiko for, at aktiemarkedets forventninger til 2018 er for høje, hvis ikke Maersk Line formår at forbedre udnyttelsen af sin flåde.

Samlet har 29 analytikere oplyst deres anbefaling af Mærsk-aktien til Bloomberg News. 14 har en købsanbefaling, ti siger »hold«, mens fem er på salgsvognen.

Mærsk B-aktien steg tirsdag 2,3 pct. til 11.245 kr. - ifølge flere markedsdeltagere efter en historie i Berlingske Business om, at Mærsk er tættere på et salg af Maersk Drilling, som er en del af selskabets strategi om at skille sig af med den olierelaterede del af forretningen.

Ifølge avisens kilder kan køberen blive Mærsks moderselskab, A.P. Møller Holding, og en unavngiven industripartner.

/ritzau/FINANS