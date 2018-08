Analytiker forud for William Demant-regnskab: Pæne væksttal i vente

Høreapparatselskabet William Demants regnskab for første halvår, der offentliggøres onsdag morgen, ventes at byde på solid vækst på både top- og bundlinje, og forventningerne til hele året ventes fastholdt.

Et estimat indsamlet af Ritzau Estimates blandt seks analytikere viser et medianestimat på omsætningen på 6689 mio. kr. for årets første seks måneder mod 6505 mio. kr. i samme periode året før.

»Vi forventer, at den stærke udvikling fra 2017 fortsætter i første halvår 2018 med en organisk vækst i høreapparatdivisionen på estimeret 8 pct., det vil sige på linje med niveauet i andet halvår 2017,« skriver aktieanalytiker Janne Vincent Kjær fra Jyske Bank i et notat.

KERNEFORRETNING MED SOLID ORGANISK VÆKST



Kerneforretningen, engrossalg af høreapparater, venter hun vil vise en endnu stærkere udvikling med en organisk salgsvækst på 10 pct. Baseret på WDH-ledelsens tidligere kommentarer og og solide tal de sidste to måneder fra den offentlige amerikanske salgskanal, Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner, mener hun dog ikke, at det vil være den store overraskelse for markedet.

»I VA-kanalen har William Demant øget sin markedsandel med næsten 4 procentpoint efter at have lanceret en genopladelig løsning i maj. Vi forventer, at væksten vil være drevet af højere gennemsnitlige salgspriser, og at volumenvæksten ikke er den vigtigste vækstmotor i første halvår 2018,« skriver Janne Vincent Kjær.

Sidstnævnte tilskriver hun, at selskabet har mistet omsætning til Audionovo, og at efterspørgslen fra den offentlige britiske salgskanal NHS (National Health Service) er faldet.

MARGINFREMGANG OG UÆNDREDE FORVENTNINGER



Konsensus for driftsoverskuddet, EBIT, lyder ifølge Ritzau Estimates endvidere på 1186 mio. kr., efter at første halvår sidste år havde givet 1059 mio. kr. på driften. EBIT-marginen ventes dermed forbedret til 17,7 pct. fra 16,3 pct., viser medianestimatet endvidere.

For hele året venter William Demant et driftsresultat på 2,55-2,85 mia. kr. før omstruktureringsomkostninger, hvilket rummer analytikernes forventninger til året, ifølge Janne Vincent Kjær, som da også regner med, at høreapparatselskabet fastholder forventningerne i forbindelse med onsdagens halvårsregnskab.