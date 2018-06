Analytiker: Draghi når aldrig at hæve renten

Mario Draghi når ikke at hæve renten i eurozonen, før hans tid som chef for Den Europæiske Centralbank (ECB) udløber.

Det forudser chefanalytiker Tina Winther Frandsen fra Jyske Bank i en renteprognose for eurozonen.

Den italienske økonom har siddet i spidsen for centralbanken siden 1. november 2011 og kan ikke besidde posten i mere end otte år.

Draghi går derfor på ECB-pension ved udgangen af oktober 2019, og til den tid er der endnu ikke blevet rykket på ECB-renten fra det nuværende niveau på minus 0,4 pct., forudser Jyske Bank nu.

Tidligere troede banken, at ECB ville begynde at hæve renten i juni 2019. Men udmeldingerne fra sidste uges ECB-rentemøde, hvor Draghi lovede at holde renten i ro som minimum til "hen over sommeren 2019", har fået bankens økonomer på andre tanker.

- Baggrunden for vores nye prognose er sidste uges bløde signaler fra ECB koblet med vores forventninger til verdensøkonomien og ikke mindst prognosen om en amerikansk recession allerede i andet halvår af 2019, skriver Tina Winther Frandsen.

Da Mario Draghi kom til, var ECB's ledende rente på 0,75 pct. Den er siden ad syv omgange blevet sænket til de nuværende minus 0,4 pct.

/ritzau/FINANS