Analytiker: Draghi i svær balancegang på pressemøde torsdag

Chefen for Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi, vil træde varsomt, når han torsdag orienterer finansmarkederne om bankens syn på pengepolitikken.

Det vurderer Jyske Bank op til rentemødet, hvor ECB igen ventes at fastholde sine rekordlave udlåns- og indlånsrenter og sit opkøbsprogram for obligationer.

De seneste konjunkturbarometre lover godt for den europæiske økonomi, men væksten har ikke for alvor fået fat. Samtidig er inflationen stadig afdæmpet, påpeger Jyske Bank, der også hæfter sig ved, at styrkelsen af euro over for dollar kan blive en udfordring for eurozonen.

Derfor bliver det næppe torsdag, at Mario Draghi tilpasser sin kommunikation om rentepolitikken væsentligt, mener banken.

» Vi vurderer således, at det stadig er en postgang for tidligt for ECB at ændre på sin »forward guidance,« skriver chefanalytiker Tina Winther Frandsen i et notat.

Jyske Bank anser det i stedet for at være sandsynligt, at ECB vil bruge marts-mødet, hvor banken også kommer med en ny vækst og inflationsprognose, på at forberede finansmarkederne på en nedtrapning af de pengepolitiske lempelser.

Første renteforhøjelse venter Jyske Bank først i juni 2019.

/ritzau/FINANS