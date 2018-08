Analytiker: Børsnotering af Maersk Drilling kan være sidste udvej

På regnskabssiden var der ikke de helt store overraskelser i fredagens regnskab fra A.P. Møller-Mærsk, der allerede i sidste uge nedjusterede forventningerne til hele 2018 og offentliggjorde foreløbige tal for flere hovedposter.

Det er derfor også planen om at udskille Maersk Drilling i et selvstændigt børsnoteret selskab frem for at sælge forretningsenheden i én bid, der løber med opmærksomheden fra morgenstunden.

- Det her regnskab vil nok ikke for alvor flytte Mærsk-aktien. Den positive reaktion, vi så på nedjusteringen, bør man blive bekræftet i, når man ser tallene, siger Morten Imsgard, der er senioraktieanalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans kort efter regnskabsfremlæggelsen fredag morgen.

- Der er okay styr på forretningen, og at det egentlig var en form for kontrolleret nedjustering drevet af nogle faktorer, som Mærsk ikke rigtig kan kontrollere.

- Det er selvfølgelig positivt set med investorbriller, at der nu kommer en løsning, men at det er noget, der for alvor skubber til aktiekursen, det tror jeg ikke, fortsætter han.

Maersk Drilling, der udlejer borerigge og -skibe til oliebranchen, har i to år været på vej ud af Mærsk-koncernen, og i fredagens regnskab annoncerede koncernen, at en børsnotering af forretningsområdet nu er planen.

NOTERING KAN VÆRE SIDSTE UDVEJ

Ifølge Morten Imsgard kan den løsning være en konsekvens af, at koncernen har afsøgt alle mulighederne for en afhændelse, men det underdrejede marked og de svækkede konkurrenter kan have gjort et egentligt frasalg til en konkurrent eller industripartner meget svært at gennemføre.

- Så har det nok vist sig tæt på umuligt at finde en løsning, hvor man kunne sælge forretningen til en industripartner. Simpelthen fordi modparterne ikke har haft den finansielle styrke eller betalingsvillighed til at indgå i fusioner på nuværende tidspunkt, fordi de har haft nok at se til med at redde stumperne i et svært marked, vurderer Morten Imsgard.

- Jeg ser lidt børsnoteringen som en sidste udvej, men måske også den måde, hvorpå man stadig kan få en fornuftig pris for Drilling, og derfor tilgodeser man også aktionærerne i A.P. Møller-Mærsk, som ønsker at få så meget værdi trukket ud af Drilling som overhovedet muligt. Og det har nok ikke været muligt med andre løsninger, fortsætter han.

INDUSTRIEN SER LYSERE UD

Olieprisen er i løbet af i år steget, og det kan betyde, at udsigterne for også drilling-industrien nu ser lysere ud end tidligere. Det kan hjælpe Mærsk, når historien om Maersk Drilling i forbindelse med børsnoteringen skal sælges til nye investorer.

- Det er stadig en industri, der er ved at kravle langsomt op fra graven igen efter at have været sat helt tilbage i en periode med meget lave oliepriser og ekstrem overkapacitet. Der er på ingen måde tale om, at der er gode markedsvilkår i øjeblikket, men der er trods alt håb om, at markedet kan komme i bedring, efter at vi gennem længere tid har set en højere oliepris.

- Timing-mæssigt er man begunstiget af, at der trods alt er håb fra fremtiden, og at man kan sælge den historie til nye investorer. For et år til halvandet år siden ville det nok have været helt umuligt at sælge historien om, at Mærsk Drilling var noget, nye investorer skulle investere i, lyder det fra Morten Imsgard.

I september 2016 besluttede konglomeratet sig for at koncentrere sig om shipping og logistik med udgangspunkt i containerfart, og Mærsk-ledelsen gav dengang sig selv to år til at finde nye løsninger for ejerskabet af de fire divisioner, som også talte Maersk Oil, Maersk Tankers og Maersk Supply Service. Den frist blev siden forlænget til "inden udgangen af 2018".

De første to divisioner blev solgt til henholdsvis Total og A.P. Møller Holding.

/ritzau/FINANS