Analytiker: Bazookaen affyres næppe i handelskrigen med USA

. Kina vil næppe tage et af sine helt store våben i brug i den spirende toldtvist med USA og begynde at sælge ud af sin beholdning af amerikanske statsobligationer. Der vurderer cheføkonom i Sydbank Jacob Graven på baggrund af den skærpede handelskonflikt mellem verdens to største økonomier.

- Vi vurderer, at risikoen for et kinesisk storudsalg af amerikanske statsobligationer er lille. Der er nemlig tale om et våben, der skyder begge veje, skriver Jacob Graven i et notat.

Kina ejer amerikanske statsobligationer til en værdi af over 1100 mia. dollar, og der hersker ifølge Sydbank-økonomen frygt for, at de amerikanske renter vil stige kraftigt, hvis kineserne pludselig affyrer det, Graven betegner som en finansiel bazooka, og hvis Kina sælger en stor del af sin beholdning.

Men det bliver næppe en realitet, da en stigning i de amerikanske renter vil få væksten i USA til at bremse op, hvilket også vil være skadeligt for den kinesiske økonomi.

I øvrigt er der grund til at stille spørgsmålstegn ved, hvor voldsomme finansielle effekter, der vil være af et kinesisk udsalg, mener Graven.

Eksempelvis udgør kinesernes beholdning af amerikanske statsobligationer kun cirka 6 pct. af det samlede udbud af amerikanske statsobligationer og lidt mere end halvdelen af nyudstedelserne de seneste år på godt 2000 mia. dollar om året.

