Analytiker: Aktierne vil fortsætte op trods handelsspændinger

Aktierne har gode muligheder for at fortsætte med at stige i år, selv om Donald Trump med planer om høje toldsatser på importeret stål og aluminium har skabt usikkerhed på finansmarkederne.

Det vurderer senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj, som peger på, at tiltagene på det handelspolitiske område foreløbigt kun er rettet mod små områder af den samlede verdenshandel, og han tror ikke, at situationen eskalerer til en verdensomspændende handelskrig.

»Det får os altså heller ikke til at ændre ved vores syn, at aktierne skal fortsætte med at stige i år, da den underliggende vækst i verdensøkonomien er stærk,« skriver Mikael Olai Milhøj i en kommentar.

Han tror, at der i næste uge vil blive truffet en formel beslutning om told på stål og aluminium til USA, og at Trump også vil annoncere tiltag mod Kina, som USA har et kæmpe handelsunderskud over for.

»Selv om vi tror, at Trump vil komme med specifikke tiltag mod Kina, så tror vi også her, at Trump vil nøjes med symbolske tiltag, og at Kinas modsvar vil være tilsvarende afdæmpet,« skriver Mikael Olai Milhøj.

Han peger på, at USA og Kina har stor samhandel, og derfor er meget afhængige af hinanden.

»Risikoen er, at vi er for optimistiske, og at der udbrydes en større handelskrig. I så fald skal vi se en korrektion på aktiemarkederne, lavere renter og en svagere dollar.«

»En større handelskrig vil også være negativt for væksten og øge inflationen. Situationen kan eskalere, hvis Trump for eksempel vælger at indføre told på større vareimportgrupper fra Kina, europæiske biler, hvis Trump melder USA ud af WTO og lignende,« skriver senioranalytikeren.

/ritzau/FINANS