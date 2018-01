Analytiker: Aktiemarkedet presser på for højere bud på Ablynx

Aktien ligger ved middagstid over 10 pct. højere i 34 euro efter en stigning på hele 45 pct. mandag, hvor Novo meddelte, at det forgæves har forsøgt, at få ledelsen i det belgiske biotekselskab i tale for at strikke en overtagelse sammen.

Med stigningen ligger aktiekursen over 12 pct. højere end Novos seneste prisforslag på 30,50 euro, og prisen synes dermed at være steget fra 19,4 mia. kr. ifølge Novos oprindelige forslag til omkring 21,6 mia. kr.

For Novo var kursreaktionen dog forventelig, mener analysechefen i Alm. Brand Markets, Michael Friis Jørgensen.

»I et fjendtligt overtagelsesforsøg er det som regel ikke ens maksimumspris, man lægger på bordet først for at presse på for at få bestyrelsen i tale. Det er også det, man som investorer spekulerer i nu,« siger analysechefen.

PRES PÅ BÅDE KØBER OG EVENTUELLE SÆLGER

Han peger på, at kursstigningen både lægger pres på Novo for at spytte mere i kassen, men også på Ablynx, der skal undgå at skræmme køber bort.

»Der sker det nu, at der kommer en ny aktionærkreds ind i Ablynx. Det drejer sig om hedgefonde, som ikke har fået den første del af gevinsten med og lægger et enormt pres på bestyrelsen i Ablynx om, at det her ikke må gå i vasken,« siger Michael Friis Jørgensen.

En enig bestyrelse i Ablynx afviste mandag Novos bud med henvisning til, at det undervurderer værdien af selskabet.

Samtidig så Ablynx' bestyrelse ikke grund til at indgå i forhandlinger med Novo Nordisk på baggrund af det nuværende bud.

På den måde køber Ablynx sig også tid til, at andre interesserede eventuelt kommer på banen.

Den belgiske avis De Tijd opridser tirsdag ifølge Bloomberg News en række scenerier, hvor andre interesserede melder sig på banen.

Avisens liste over potentielt interesserede er lang og omfatter Ablynx' partnere Boehringer Ingelheim, Abbvie, Merck KGaA, amerikanske Merck og Sanofi. Desuden spekulerer avisen i, at Roche eller Shire kan være interesserede, skriver Bloomberg.