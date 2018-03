Analysechef før udbyttefest: Mange penge geninvesteres i aktier

. Rekordstore udbytteudlodninger er på vej til investorerne på det danske aktiemarked, hvilket afspejler stærke balancer hos selskaberne - men også mådehold i forhold til nye investeringer.

Det vurderer aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen, som ser mulighed for en positiv markedsreaktion, når investorer positionerer sig i udbytteaktierne op til udbetalingerne.

Han venter samtidig, at mange af udbyttemilliarderne kommer tilbage i aktiemarkedet.

- Der er en tendens til, at nogle investorer godt kan tjene en smule ekstra, hvis de har positioneret sig i udbytteaktierne lige op til, at udbyttet bliver udbetalt, siger Jacob Pedersen til Ritzau Finans.

Han henviser til, at aktiekurserne ofte falder mindre, end hvad der bliver betalt i udbytte.

Derfor kan aktien stige op til udbyttebetalingen, fordi mange investorer har en forventning om, at kursfaldet er mindre end udbytteudbetalingen, vurderer Jacob Pedersen.

Udlodningerne vil over de næste måneder sende mange milliarder i hænderne på investorerne, som så skal overveje, hvad de vil gøre med midlerne.

- Mit bud er, at rigtig mange penge vil blive geninvesteret i aktiemarkedet, fordi renten på obligationsmarkedet i øjeblikket er utrolig lav. Der er mange investorer, der tænker, at aktiemarkedet er et godt sted at blive også i fremtiden, siger Jacob Pedersen

HØJERE UDBYTTE ER UDTRYK FOR SUNDHEDSTEGN

Ifølge Sydbank udbetaler 15 ud af de 27 selskaber, der er omfattet af bankens analyse, større udbytte i år end sidste år.

Samlet udbetaler de pågældende selskaber næsten 80 mia. kr. i udbytte, hvilket er en stigning på ca. 6 pct. fra det forgangne år og rekord. De stigende udlodninger viser styrke.

- Når man udbetaler et højt udbytte, signalerer man samtidig, at der er tillid til, at selskabernes kapitalgrundlag er stærkt, og at selskabet kommer til at tjene mange penge i fremtiden, siger Jacob Pedersen.

Han ser positivt på, at selskaberne skruer op for udbytterne frem for at ophobe penge på balancen, for de ikke skal være banker, og store beløb på balancen koster penge, da selskaberne betaler for at have dem stående i banken.

De øgede udbytteudbetalinger kan også være et resultat af, at selskaberne ikke ser interessante investeringsmuligheder til at øge deres vækst og indtjening - og at de måske er mere påpasselige end tidligere.

- Virksomhederne er blevet mere mådeholdne, i forhold til hvad de investerer i. Selskaberne kaster sig ikke bare ud på nye markeder og bygger læssevis af nye fabrikker. Der bliver investeret med stor fornuft, siger Jacob Pedersen.

