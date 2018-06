Amerikanske aktier: Underdrejede aktiemarkeder i vente efter told fra Trump

Det tegner til en rød åbning, når de amerikanske børser åbner tirsdag. Futures på de ledende indeks ligger til fald på 1,0 til 1,2 pct.

Det er resultatet af præsident Donald Trumps nye varslede toldafgifter på kinesiske varer for 200 mia. dollar, der tynger markedet.

Handelskrigen mellem Kina og USA har rystet markederne i mere eller mindre grad siden februar, hvor det har været usikkert, i hvor høj grad en handelskrig mellem de to lande for alvor ville bryde ud i lys lue og true den globale økonomiske vækst. Men mandag smed Trump mere brænde på bålet med trusler om yderligere straftold på en lang række kinesiske varer.

Donald Trump har anmodet landets handelsministerium om at finde kinesiske produkter, der bedst egner sig til nye toldsatser for i alt 200 mia. dollar. Tolden skal være på yderligere 10 pct. Og Kina har meldt ud, at man er klar til at matche det amerikanske udspil.

En aktie i flyproducenten Boeing, der er den største amerikanske leverandør til det kinesiske marked, falder med 0,9 pct. i formarkedet, mens Caterpillar, der er storeksportør af entreprenørmaskiner til blandt andet mineindustrien, dykker med 1,9 pct., skriver Reuters.

Tesla falder 1,2 pct. i formarkedet, efter at det er kommet frem, at en unavngiven ansat har udført "omfattende og skadelig sabotage" i forhold til virksomheden - og vedkommende har angiveligt sendt følsomme data om Tesla til ikke navngivne tredjeparter, skriver Teslas ejer, Elon Musk, i en e-mail til sine ansatte.

Det skriver Reuters, der har set mailen.

Senere tirsdag er Fedex og Oracle begge klar med regnskaber for fjerde kvartal af regnskabsåret 2017/18. Fedex falder 0,9 pct. i formarkedet, mens Oracle kan notere sig et fald på 1,6 pct.

Begge regnskaber kommer efter, at handlen på aktiemarkedet er lukket tirsdag.

/ritzau/FINANS