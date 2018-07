Amerikanske aktier: Trump sendte markedet ned - fald fortsætter mandag

De amerikanske aktier oplevede fredag både minus og plus, men da det hele var overstået, og handlerne gik på weekend, var det hele endt i små minusser.

Trenden fortsætter mandag morgen, hvor de store amerikanske aktieindeks-futures ligger med fald på 0,2-0,3 pct.

Fredagens hovedtema var igen USA's præsident, Donald Trump. Torsdag langede han på tv ud efter landets egen centralbank for at hæve renten og skade eksporten og væksten. Det gentog han fredag sammen med nye tv-trusler om straftold på kinesiske varer for 500 mia. dollar og beskyldninger på Twitter om, at Kina og EU manipulerer deres valutaer og renter lavere til skade for amerikansk eksport.

Trumps tweet-angreb på Kina og EU er siden igen blevet slettet.

Meldingerne fra Trump svækkede dollar med godt 0,7 pct. over for euro, mens aktierne faldt tilbage fra at have været beskedent i plus tidligere på dagen. Samtidig blev den tiårige rente sendt op.

- Jeg tror, at "vent og se" stadig er dagens ret, sagde Andrew Milligan, chefstrateg hos Aberdeen Standard Investments, til The Wall Street Journal. Han pegede på, at der er mange meldinger, men få handlinger.

TOBAK, BANKER OG TECH

Det brede S&P 500-indeks endte fredagen med et mindre fald på 0,1 pct., men var på et tidspunkt oppe med 0,2 pct. For hele ugen er indekset dog stort set uændret. Det smallere Dow Jones-indeks var stort set uændret fredag med et marginalt minus, mens Nasdaq tabte 0,1 pct.

På sektorniveau klarede dagligvarer, finans og teknologi sig bedst i S&P 500. Bedst gik det for dagligvaresegmentet med et plus på 0,6 pct., da tobaksaktierne Philip Morris og Altria steg henholdsvis 4,2 pct. og 1,3 pct. efter et regnskab fra førstnævnte torsdag med bedre end ventet vækst.

For finansaktiernes vedkommende var der støtte fra en stigende rente, som gik op med 6 basispoint for den tiårige statsobligation. Stigende renter er godt for bankernes renteindtægter. Derfor var der generelt grønne kursfarver for storbankerne på Wall Street med 0,3 til 1,6 pct.

Bedst gik det dog for den regionale bank Suntrust, som steg 2,6 pct. på et bedre end ventet regnskab for andet kvartal, fordi banken kunne hensætte færre midler til tab på udlån end spået.

I bunden var Boston-banken State Street, som også faldt mest af alle i S&P 500-indekset. State Street annoncerede købet af Charles River Systems for 2,6 mia. dollar kontant, og det betyder, at man suspenderer tilbagekøbsprogrammet på knap 1 mia. dollar. Det var investorerne ikke glade for, og aktien faldt med 7,4 pct.

REGNSKABSNYHEDER TRAK KURSERNE

Microsoft var en af fredagens vindere blandt teknologiaktierne. Selskabet kom torsdag med bedre end ventede tal for fjerde kvartal, fordi især cloud-forretningen buldrede afsted. Aktien vandt fredag 1,8 pct. Facebook trak også op i sektoren. Løftede kursmål fra Stifel og Piper Jaffray betød en fremgang på 0,9 pct.

Desuden kom der fredag regnskab fra General Electric. Aktien faldt med 4,4 pct., da koncernens divisioner for gasturbiner og vindkraft skuffede. De to er ellers kernen i selskabets nye strategi, hvor man frasælger en række andre aktiviteter.

Industrikonglomeratet Honeywell var også på gaden fredag med sit kvartalsregnskab. Det indeholdt en opjustering, og aktien vandt 3,8 pct.

Endelig bød fredagen på fortsat fremgang til en børsdebut. Det var canadiske Tilray, som er et af de første marijuana-selskaber, der handles på det amerikanske marked. Tegningskursen var 17 dollar, og på førstedagen i handel torsdag steg aktien med 31,7 pct. for igen fredag at stige med yderligere 33,0 pct. til 29,77 dollar.

/ritzau/FINANS