Amerikanske aktier: Tilbud fra Kina får smilene frem hos investorerne

Selv om de amerikanske aktier ellers var startet dagen ud med små fald, så havde en stigning i olieprisen trukket energisektoren og aktiemarkedet op. Men aktierne vendte altså alligevel rundt til sidst.

På den baggrund lukkede de toneangivende indeks i minus. Det brede S&P 500 mistede 0,1 pct. Nasdaq tabte 0,2 pct., og det smalle Dow Jones-indeks med blot 30 aktier, faldt ligeledes 0,2 pct.

Fredag morgen er stemningen dog vendt igen - og futures på de tre ledende indeks peger på en positiv dag med plusser på mellem 0,2 og 0,3 pct.

KINA MED TILBUD

At aktierne vender rundt kan skyldes, at kineserne i nat dansk tid har tilbudt USA en bred vifte af investeringer og andre initiativer, der skal reducere det amerikanske handelsunderskud med Kina med omkring 200 milliarder dollar om året, oplyser unavngivne kilder med kendskab til tilbuddet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tilbuddet er ifølge kilderne blevet leveret under forhandlinger mellem de to lande på et møde i Washington.

Donald Trump tvivlede inden mødet på, at handelsforhandlinger med Kina vil være frugtbare, fordi kineserne for længe har været for blidt behandlet af USA's tidligere regeringer.

»Grunden til, jeg tvivler, er, at Kina er blevet meget forkælet,« sagde han ifølge Politico inden mødet.

USA havde i 2017 et handelsunderskud på 375 mia. dollar over for Kina.

OLIE TRAK OP

På sektorniveau steg energiaktierne med 1,3 pct. Den stigende oliepris trækker sektorens aktører op, og markedet forventer på den baggrund stærke regnskaber i den nærmeste fremtid.

Olieprisen steg torsdag i USA med 0,1 pct. til 71,57 dollar per tønde, mens den europæiske oliefuture, Brent, vandt 0,2 pct. til 79,42 dollar, men prisen krydsede torsdag på et tidspunkt 80 dollar per tønde for første gang siden 2014. Det er bekymringer omkring Irans olieforsyning, efter at Donald Trump har trukket landet ud af atomaftalen med Iran, og Venezuleas økonomiske kollaps, som har skubbet olieprisen op den senere tid.

På selskabsfronten var Valero Energy en af vinderne i energisektoren med en stigning på 4,1 pct. Ifølge The Wall Street Journal skyldes det også, at investeringsbanken Morgan Stanley torsdag særligt har trukket den aktie frem i positivt lys.

Oliesektoren i USA er nu steget med cirka 16 pct. siden udgangen af marts, mens eksempelvis teknologisektoren, der er løbet med overskrifterne, blot er gået op med 4,5 pct. i perioden.

DETAIL I FOKUS

Torsdag var der igen fokus på detailsektoren, efter at Macy's onsdag med et stærkt regnskab trak flere af sine peers med op. Udviklingen var dog mere blandet denne dag. Ganske vist fortsatte Macy's torsdag op med 2,0 pct. efter en stigning onsdag på 10,8 pct., men Walmart blev ikke belønnet særligt for et ellers solidt regnskab, og J.C. Penney blev hårdt straffet for en nedjustering.

Amerikanske Walmart, der er verdens største detailkæde, kom med sit regnskab, og selskabet kan se tilbage på første kvartal, der viste en stigende omsætning og indtjening per aktie. I alt solgte Walmart mad, drikke, tøj og meget andet for 122,7 mia. dollar mod 117,5 mia. dollar i kvartalet året før, mens analytikerne havde regnet med en omsætning på 120,39 mia. dollar, ifølge Bloomberg News. Selskabet med base i Arkansas realiserede en ordinær indtjening per aktie på 1,14 dollar, hvilket betyder, at supermarkedskæden også her slog analytikernes forventninger på 1,12 dollar .

Aktien i Walmart faldt 1,9 pct. efter kortvarigt at have været i plus ud på eftermiddagen.

Den hårde vinter tyngede væksten hos et andet detailkoryfæ, J.C.Penney, og selv om et underskud i første kvartal ikke var en overraskelse, så sænkede J.C. Penney sine forventninger til hele 2018/19-regnskabet. Selskabet venter nu et resultat per aktie svingende mellem et underskud på 7 cent eller et overskud på op til 13 cent. Tidligere havde selskabet lovet investorerne en indtjening per aktie på mindst 5 cent. Den nye forventning er altså op mod 18 cent per aktie ringere end tidligere.

Det tog markedet ikke pænt i mod, og J.C. Penneys aktie blev sendt ned med hele 12,4 pct.

CBS OG VIACOM PÅ VEJ MOD FUSION

Endelig var der også nyt om CBS og Viacom. CBS med topchef les Moonves i spidsen kæmper mod en fusion med Viacom, som National Amusements forsøger at gennemføre. National Amusements ejer 10 pct. af aktierne i CBS, men kontrollerer på grund af flere aktieklasser 80 pct. af stemmerne. Den samme konstruktion kan man genfinde hos Viacom. CBS havde derfor i mandags anlagt sag mod sin egen storaktionær for at forhindre, at denne gennemtvinger en fusion, men allerede torsdag faldt afgørelsen ud til National Amusements side.

Dermed er sandsynligheden for en fusion mellem CBS og Viacom blevet en del større, og det sendte CBS' aktie ned med 4,1 pct. Viacom faldt blot 0,4 pct.