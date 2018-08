Amerikanske aktier: Tesla ventes at åbne stærkt i ellers negativt marked

Det amerikanske aktiemarked ligger torsdag til at åbne lavere og følge de negative tendenser på børserne i Asien og Europa, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, med øgede toldtrusler har pustet til ilden i den verserende handelskonflikt med Kina.

Trumps seneste trussel går på at hæve den foreslåede told på kinesisk import for 200 mio. dollar fra 10 til 25 pct., hvilket Kina har meddelt vil blive gengældt, hvis det bliver tilfældet.

- Handelsspændingerne gør investorerne risikoaverse i dag, mens de fordøjer rentebeslutningen fra Federal Reserve, skriver chefmarkedsanalytiker Naeem Aslan fra Think Markets i et notat ifølge Reuters og henviser til udfaldet af onsdagens rentemøde i den amerikanske centralbank, der ved den lejlighed som ventet fastholdt renten.

TEKNOLOGIMASTODONTER SES TRÆKKE NED

Futures på det brede S&P 500-indeks ligger 0,5 pct. lavere, Dow Jones-futuren falder 0,6 pct. og Nasdaq-futuren med 0,7 pct. De allerstørste teknologiaktier trækker ned med et fald i de såkaldte FAANG-aktier, bestående af Facebook, Apple, Amazon.com, Netflix og Google-ejeren, Alphabet, på mellem 0,7 og 1 pct.

Elbilproducenten Tesla ventes at komme til at trodse den negative markedsstemning og åbne med en pæn stigning torsdag, efter at selskabets regnskab for andet kvartal blev offentliggjort efter børslukketid onsdag aften.

Regnskabet viste ellers et større underskud end ventet, men Tesla lover fortsat overskud og en positive pengestrømme i tredje og fjerde kvartal og har som mål at blive "vedvarende" profitabel inden for kort tid. Meldingerne dæmper frygten for, at Tesla får behov for at rejse yderligere kapital i år og sender i formarkedet aktien op med 8,3 pct.

Forud for torsdagens børsåbning er der også kommet kvartalstal fra Yum Brands, der står bag blandt andet Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut og Taco Bell. Selskabet hentede en justeret indtjening per aktie på 0,82 dollar i april, maj og juni, mens analytikerne havde sigtet efter et plus på 0,74 dollar ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.

Det sammenlignelige salg i selskabets restauranter skuffede dog, og aktien falder i formarkedet 2,5 pct.

/ritzau/FINANS