Amerikanske aktier svingede omkring nulpunktet fredag

Det brede S&P, som lå oppe med mere end 0,1 pct., sluttede med et marginalt plus. Dermed blev det akkurat til fem dage i grønt i denne uge, og det blev til et samlet plus for ugen på 1,2 pct.

Dow Jones oplevede samme udvikling. Et mindre plus blev vendt til et minus, men alligevel kravlede indekset til sidst marginalt op. Nasdaq faldt derimod med knap 0,1 pct.

TOLDFRYGT ANNULLEREDE STIGNINGER

Handelen var ellers kommet godt fra start, da man glædede sig over, at USA tidligere på ugen henvendte sig til Kina om et møde på ministerniveau i handelsstriden, og at Kina havde sagt ja tak.

Ved amerikansk frokosttid, kl. 12.00 på østkysten, breakede Bloomberg News dog nyheden om, at USA's præsident Donald Trump, trods de forestående samtaler, ønsker at fortsætte med planerne om at indføre ny told på varer for 200 mia. dollar fra Kina. Og det satte sig straks negativt i kurserne.

- Det er et marked uden klar retning denne fredag. Der var en let neddrosling af risikofrygten, uden at nogen dog gør det store. Så kom der nyheden om told og Kina, som lige vender det lidt rundt. Der er ikke rigtig historier eller signaler, som giver lyst til at købe, men heller ikke meget nervøsitet til at sælge på, så markedet ligger lidt fladt, siger Lars Skovgaard Andersen, der er seniorstrateg i Danske Bank.

MERE FLAD PERIODE

Lars Skovgaard Andersen peger på, at september typisk er en svær måned med rebalancering af indeksene og tilpasning af porteføljer inden det nye kvartal, og samtidig er det særlige i år, at USA har midtvejsvalg i november, hvorfor politik også fylder usikkerhed i bægeret.

Fremadrettet ser Danske Bank dog en fladere udvikling til amerikanske aktier, som har klaret sig godt i år, og banken er i stedet mere varm på Europa og de nye markeder, her især Asien, der har fået tæsk.

- De seneste dages udvikling viser ligesom i dag, at der ikke skal meget medvind til, for at Asien og Europa klarer sig bedre end de amerikanske aktier, da der er bygget meget negativt ind i disse markeder. Modsat USA, hvor der ikke har været en plet at sætte på udviklingen. Det betyder ikke, at USA skal falde tilbage, men at aktierne der resten af året ikke vil outperforme, som de har gjort det første halve år.

ENERGI OG FINANS I TOP

Blandt sektorerne endte finansaktierne i top i S&P 500 med et plus på 0,7 pct. Sektoren har ellers været under salgspres med fald 10 ud af de seneste 16 handelsdage. Fredag løftedes de på baggrund af en stigende amerikansk tiårig rente, der igen ligger omkring 3,00 pct., hvilket er godt for bankernes kerneforretning - indtjeningen på forskellen på renten på ind- og udlån.

Energiaktierne havde også en fin dag med plus på 0,6 pct., da olieprisen steg i USA.

Desuden var der plus til industri med 0,5 pct., mens råvarer og it-aktierne efter Bloombergs historie gik fra plus til omkring et nul.

Kun fire sektorer var derfor i grønt, mens syv endte i minus. I bunden fandt man fast ejendom med et minus på 1,0 pct. Den stigende rente er hård for finansieringsomkostningerne i sektoren.

AMD I ELASTIK

På selskabsfronten faldt Apple fredag med 1,1 pct., efter at aktien vandt 2,4 pct. torsdag i kølvandet af præsentationen af tre nye iPhones dagen før. Amazon mistede også 1,0 pct.

De to aktier er sværvægterne i S&P 500, hvor chipproducenten Advanced Micro devices (AMD) toppede med et plus på 7,4 pct.

AMD er steget godt 215 pct. i 2018, men var torsdag udsat for profithjemtagning, da den faldt med 5,4 pct. Den er alligevel steget med næsten 20 pct. i denne uge alene.

I bunden af S&P 500 fandt man omvendt energiselskabet Nisource, som torsdag oplevede en række eksplosioner og brand på selskabets gasledninger uden for Boston. Aktien drattede ned med 11,7 pct.