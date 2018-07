Amerikanske aktier: Stemningen er sur fra start

Negativt stemt efter fald i Asien samt Europa og i bekymring over potentiel forstærkelse af den globale handelskrise åbner de amerikanske aktiehandlere torsdagens handel med minusser i de tre ledende indeks.

S&P 500, Nasdaq og Dow Jones falder omkring 0,1-0,2 pct. i den indledende handel.

Amerikanske beskyldninger, om at præsident Xi Jinping blokerer for forhandlinger, er falske, fastslår Kina.

Og i Europa arbejdes der på nye lister over amerikanske varer, der kan belægges med told, hvis det ikke lykkes at forhandle en aftale om toldtariffer på plads med præsident Donald Trump i næste uge.

Imens styrkes dollar, og det er heller ikke en gevinst for de amerikanske eksportaktier.

Torsdag før åbningen har tobakskoncernen Philip Morris offentliggjort et kvartalsregnskab med en indtjening på 1,41 dollar per aktie sammenholdt med forventningerne om et overskud på 1,23 dollar. Men selskabets prognose om et overskud per aktie på 5,12 dollar per aktie for hele året skuffer markedet, og aktien taber 5,4 pct. i den indledende handel.

Domino's Pizza er også blandt dagens regnskabsaktuelle selskaber, og kæden har før åbningen præsenteret en omsætning på 779,4 mio. dollar i andet kvartal mod 628,6 mio. dollar i samme periode året før, men aktieanalytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en fremgang 786,3 mio. dollar. Pizza-aktien falder fra handelsstart 2,5 pct.

Senere ventes regnskab fra blandt andet softwaregiganten Microsoft, hvis aktie mister 0,3 pct. fra handelsstart.

På listen over regnskabsrelaterede kursbevægelser ses også IBM, der stiger 3,2 pct. It-selskabet oplyste i regnskabet onsdag efter amerikansk lukketid om bedre salgsvækst og bedre udbytte af cloud-aktiviteterne samt en bedre end ventet bundlinje.

Ebay, der også leverede regnskab efter markedslukning onsdag, trækker i den anden retning med et fald på 8,5 pct. efter de første handler i bekymring for salgsudviklingen i den forestående feriesæson og nedjustering af omsætningsforventningerne.

/ritzau/FINANS