Amerikanske aktier: Sonos får store kursklø i rød start på dagen

De amerikanske aktier er startet i negativt terræn tirsdag, hvor alle tre ledende indeks falder fra start.

Investorerne lader sig tilsyneladende fortsat påvirke af frygten for en eskalering af handelsstridighederne mellem USA og Kina, hvor førstnævnte rygtes at have nye tiltag på vej, selv om intet officielt endnu er præsenteret.

Det er også med til at så tvivl om væksten i Kina, hvilket blandt andet har sendt Hang Seng-indekset i Hongkong kraftigt ned de seneste fem handelsdage på stribe.

Fra start falder de tre toneangivende amerikanske indeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones, med 0,3-0,4 pct.

Høtalerproducenten Sonos er blandt selskaberne i fokus i tirsdagens handel, efter at selskabet har fremlagt regnskabstal for tredje kvartal af regnskabsåret 2017/18, der ikke kunne leve op til markedets forventninger.

Ganske vist var toplinjen i perioden pæn, men det gode salg slog ikke igennem i indtjening også. Indtjeningen per aktie blev således et underskud på 0,45 dollar, mens analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde ventet et noget mindre underskud på 0,23 dollar.

Sonos er fortsat ny på børsen, hvor selskabet blev noteret i begyndelsen af august.

Det skete til 15 dollar per aktie, og siden er kursen steget pænt, men regnskabsskuffelsen piller i tirsdagens tidlige handel en del af begejstringen. Sonos falder med 20,4 pct. til 16,91 dollar fra start.

Bilproducenten General Motors falder i øvrigt med 0,4 pct. til 33,73 dollar i den tidlige handel, selv om Goldman Sachs har løftet anbefalingen af den aktie til "køb" fra "neutral".

En anbefalingsændring spiller også en afgørende rolle i Nikes stigning på 1,4 pct. til 83,26 dollar fra start.

Finanshuset Cannacord har nemlig løftet sin anbefaling til "køb" fra "hold", mens kursmålet er skruet op til 95 dollar fra 78 dollar.

