Amerikanske aktier: Solid ugestart med energi og teknologi i front

De amerikanske aktier holder mandag ved middagstid, lokal tid, fast i den positive start på ugen. Det er først og fremmest energi- og teknologisektorerne, som trækker op, mens tele- og forsyning ligger i den anden ende, sammen med dagligvaresektoren.

De toneangivende indeks ligger på den baggrund alle sammen i positivt territorium. Det brede S&P 500-indeks er oppe med 0,5 pct., mens også Dow Jones-indekset og Nasdaq er i plus med henholdsvis 0,7 pct. og 1,0 pct.

Energiaktierne i S&P 500 stiger med godt 2,0 pct., og teknologiaktierne er oppe med 1,1 pct.

APPLE FORTSÆTTER OP

Det er igen Apple, som mandag trækker op, og som tangerer nyt rekordniveau.

Apple havde en særdeles god periode i sidste uge, hvor aktien steg godt 13 pct. Det skete på baggrund et godkendt regnskab, krydret med tilbagekøb af aktier for 100 mia. dollar og et forhøjet kvartalsudbytte, og fordi investorikonet Warren Buffett fredag sendte aktien yderligere i vejret, da han kunne fortælle, at han gennem sit investeringsselskab Berkshire Hathaway havde købt yderligere 75 mio. aktier i Apple i første kvartal.

Berkshire Hathaway har nu tæt på 240 mio. aktier i æbleaktien, der mandag stiger med 1,7 pct. til 187,03 dollar efter at have været oppe i 187,66 dollar.

Her i starten af ugen er der også plusser at hente til en lang række andre teknologiselskaber med høj genkendelighed. Amazon går i vejret med 1,3 pct. Facebook er i plus med 1,1 pct. Microsoft stiger 1,2 pct., mens Alphabet, som er moderselskabet for Google, er i plus med 0,9 pct.

Uden for teknologisektoren er der plusser til Caterpillar på 2,8 pct. og til olieselskabet Exxon Mobil på 2,6 pct.