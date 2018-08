Amerikanske aktier: Rekordridtet forbi efter Trump-melding

Fire dage med plusser på Wall Street sluttede torsdag, efter Trump meldte ud, at han fra næste uge ønsker at pålægge yderligere tariffer på kinesiske varer for 200 mia. dollar. Arkivfoto fra New York Stock Exchange i USA (AP Photo/Richard Drew)

De amerikanske aktier faldt torsdag tilbage fra rekordtinderne, som både S&P 500 og Nasdaq havde nået hver af de foregående fire dage.

Øget geo- og handelspolitisk usikkerhed betød, at investorerne trak sig fra aktiemarkedet, og bevægelsen fik yderligere momentum, da Bloomberg News skrev, at USA's præsident, Donald Trump, ønsker nye tariffer mod Kina på varer for 200 mia. dollar vedtaget allerede næste uge.

Det brede S&P 500-indeks endte torsdagen med et minus på 0,4 pct., mens Dow Jones-indekset, som blot har 30 aktier i sig, faldt 0,5 pct. Teknologitunge Nasdaq lå det meste af dagen og svingede omkring nullet, men blev skubbet ned af meldingen om Trump og faldt 0,3 pct.

Dermed sluttede fire dage med plusser og med rekord hver dag til Nasdaq og S&P 500.

BLINKER GULT

Forud for nyheden fra Bloomberg, som kom knap to timer før markedslukning, var aktierne dog tyngede af gevinsthjemtagning og usikkerhed, der stammede fra udviklingen i Europa, hvor man bekymrede sig om Tyrkiets situation, og en melding fra Trump om, at Kina modarbejdede USA's mål om atomafrustning på Koreahalvøen.

Investorerne havde samtidig øje på lidt halvblege data fra økonomien og andre faresignaler.

- Det er svært at holde rekorderne og den boomende performance, vi har set i USA, op mod en masse halvblege data, som vi har set. Vi har set tidlige indikationer på stress i futuremarkedet, som i det mindste begynder at blinke gult, sagde Roger Jones, aktiechef i London & Capital, til The Wall Street Journal.

Han pegede i den forbindelse på, at der har været skuffende data fra det amerikanske hussalg, salget af biler er bremset op globalt, og der har været et større udsalg af aktier fra de nye markeder.

Faldet torsdag var bredt funderet. Kun forsyningssektoren gik i plus med 0,1 pct. ud af de 12 sektorer i S&P 500-indekset. Selv teknologiaktierne, som på et tidspunkt var oppe med 0,3 pct., lukkede med minus 0,3 pct. Trods plusser til Apple og Facebook på 0,9 pct. og 1,0 pct.

Apple lukkede i 225,03 dollar for en aktie, og det sikrede alligevel en torsdagsrekord, da det er den højeste notering for æbleaktien nogensinde.

I bunden fandt man de to handelskrigsfølsomme sektorer for råvarer og industri. De mistede hver især 1,3 og 0,8 pct. Der var også minusser til finansaktierne, der smed 0,8 pct. på grund af den faldende rente, mens forbrug tabte 0,6 pct.

Trods nedturen for forbrug steg Amazon 0,2 pct. og satte ligesom Apple rekord 2002,38 dollar.

GLIMMER I MØRKET

På selskabsfronten var der mest dårlige nyheder.

Et skuffende regnskab fra Dollar Tree for andet kvartal med en prognose for helåret, som lå en del under konsensus, sendte selskabets aktie helt i bund af S&P 500 med et minus på 15,5 pct. Aktien faldt også stort - med 14,3 pct. - ved den forrige regnskabsaflæggelse for tre måneder siden.

Der var også nyt fra Electronic Arts (EA), som har udskudt lanceringen af computerspillet Battlefield V med fire uger. EA regner på den baggrund nu med at modtage ordrer for 5,20 mia. dollar i regnskabsåret mod førhen 5,55 mia. dollar. En del af den nedjustering på samlet 350 mio. dollar skyldes dog negative valutakurseffekter på 115 mio. dollar.

EA mistede 9,8 pct. som den næstmest faldende aktie i S&P 500.

Endelig var der DaVita, som også lagde sig i bunden. En ny lov i Californien, som dog stadig kræver endelig godkendelse af delstatens senat og guvernør, kan koste 11 pct. af driftsindtjeningen i DaVita, fordi den lægger loft på priserne for dialysebehandling. Aktien faldt 9,0 pct.

Også Salesforce, som udvikler og sælger CRM-systemer, skuffede torsdag, da selskabet oplyste, at man i det nuværende tredje kvartal venter et overskud per aktie på 50 cent, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde regnet med 53 cent. Et andet mål, forudfaktureringerne, skuffede ligeledes, da de landede på 5,88 mia. dollar ved udgangen af juli. Aktien faldt med 1,7 pct.

Endelig var der dog Signet Jewelers, som forhandler Pandora-smykker via butikskæden Jared. Koncernen klarede sig markant bedre end ventet i andet kvartal, hvor salget viste en overraskende fremgang. Det sammenlignelige salg steg med 1,7 pct. i andet kvartal, hvilket kom bag på analytikerne, der ifølge Bloomberg News havde ventet et fald på 4,2 pct.

Signet opjusterede salgsforventningerne til hele året og venter nu en enten flad salgsvækst eller et fald på op til 1,5 pct., hvor man tidligere ventede et lavt til midt encifret procentuelt fald.

Aktien steg hele 23,8 pct.

/ritzau/FINANS