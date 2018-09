Amerikanske aktier: Rekorder for både S&P 500 og Dow Jones

De amerikanske aktier steg igen torsdag, og for både S&P 500-indekset og Dow Jones blev det til rekordlukninger. Den gode stemning var udløst af fokus på den stærke amerikanske økonomi.

Det brede S&P 500-indeks steg med 0,8 pct. og lukkede i rekordniveau 2930,87 point. Dermed blev den seneste top i 2914,04 fra slutningen af august overgået.

Dow Jones-indekset, som blot har 30 aktier i sig, kopierede den bedrift ved at vinde 1,0 pct. og lukke i indeksniveau 26.657,38. Dermed blev rekorden fra slutningen af januar også slået.

Også aktierne på Nasdaq havde en fin torsdag med et plus på 1,0 pct. Indekset mangler dog endnu at genvinde omkring 1 pct., før det er forbi sin top fra slutningen af august.

Fredag morgen fortsætter den positive stemning. De amerikanske indeksfutures ligger med stigninger på op til 0,1 pct.

ØKONOMIEN LØFTER AKTIERNE



Aktierne var løftet af fraværet af dårligt nyt om handelskrigen og af fokus på den stærke amerikanske økonomi, som voksede med 4,1 pct. i andet kvartal.

»Væksten er stærk. Vi ser højere produktivitet og flere investeringer fra virksomhederne, hvilket indikerer, at dette ikke er et sukkerchok fra det finanspolitiske boost,« siger Jim Caron, porteføljemanager hos Morgan Stanley Investment Management, til Financial Times.

Skattereformen fra sidste år vil over en tiårig periode sende 1500 mia. dollar ud i skattelettelser, og i 2018 ses især en stærk indtjeningsvækst i virksomhederne på den baggrund.

Den stærke indtjening i virksomhederne i USA understreges af, at der ifølge Goldman Sachs ventes aktietilbagekøb i USA for 1000 mia. dollar i år, ligesom man i første halvår så virksomhederne i USA investere for 341 mia. dollar - en stigning på 19 pct. på årsbasis.

Netop investeringerne fremhæves ofte som den sidste benzin i motoren bag et mangeårigt økonomisk opsving, hvor forbruget og indtjeningsvæksten allerede har trukket deres del.

IT I TOP

Blandt sektorerne var der plusser til 10 af 11 i S&P 500-indekset.



Bedst gik det for it-aktierne, som vandt 1,2 pct. Den udvikling var trukket af plusser til Apple på 0,8 pct., til Microsoft på 1,7 pct., til Facebook på 1,8 pct. og til Googles moderselskab, Alphabet, på 1,5 pct.

Råvarer og materialer gik også frem med 1,1 pct., mens dagligvaresektoren steg 1,2 pct.

Finansaktierne fortsatte desuden deres comeback med et plus på 0,8 pct., efter at den tiårige rente igen har lagt sig over 3,00 pct. En højere rente er godt for bankernes indtjening på rentemarginalen.

Cyklisk forbrug steg desuden med 0,7 pct. Det var trukket af et plus på 0,9 pct. til Amazon.

Internetjætten kom således videre fra onsdagens nyhed om, at EU-kommissionen har indledt en undersøgelse af, hvordan man håndterer data fra eksterne detailhandlende, som benytter Amazons platform.

I bunden var der kun et fald til energisektoren på 0,1 pct. Den var ramt af en faldende oliepris.

FYRINGER OG KURSSTIGNINGER

På selskabsfronten var der torsdag fokus på storbanken Wells Fargo, som ud på eftermiddagen annoncerede, at man vil skære i antallet af medarbejdere med 5 til 10 pct. over de kommende tre år, mens man gør virksomheden mere kundevendt.

Aktien fik dog ikke bonus for det, da den blot steg med 0,6 pct.

Sportstøjsproducenten Under Armour fik også opmærksomhed. Selskabet annoncerede en restruktureringsplan, som blandt andet betyder, at 3 pct. af medarbejderne, næsten 500 ansatte, skal afskediges.

Aktien steg med 6,6 pct. og lå allerøverst i S&P 500-indekset.

I bunden af indekset fandt man derimod softwareselskabet Redhat, som mistede 6,5 pct. Selskabet kom med regnskab for andet kvartal onsdag aften, og forventningerne til det igangværende tredje kvartal skuffede.

Uden for S&P 500 fortsatte canadiske Tilray tilværelsen som yoyo. Torsdag faldt den med 17,6 pct. til 176,35 dollar. Aktien steg onsdag med 38 pct., da topchef Brendan Kennedy på CNBC talte selskabets vækstmuligheder op.

Tilray blev noteret i midten af juli i 17 dollar, så investorerne har tidoblet deres investering siden.

Endelig var der et plus på 50 pct. til Elanco Animal Health, som havde første handelsdag på børsen torsdag.

