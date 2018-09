Amerikanske aktier: Positiv stemning fra handelsstart

De amerikanske aktiemarkeder indleder torsdagens handel i positiv stemning inspireret af stigningerne i Europa og muligheden for, at Kina vil sænke sin gennemsnitlige importtold på varer fra et flertal af eksportlande.

En svækkelse af dollar bidrager yderligere til den grønne åbning.

I den indledende handel ligger de tre ledende indeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones, 0,5 til 0,9 pct. højere. Onsdag steg S&P 500-indekset 0,1 pct., og Dow Jones steg 0,6 pct., mens Nasdaq tabte 0,1 pct.

Selskabsspecifikt er kun to selskaber - restaurantkæden Darden og Micron, der producerer hukommelseschips - klar med regnskaber. Micron-aktien ligger efter de første handler 4,5 pct., mens Darden løftes 3,9 pct.

Dagens makroøkonomiske inspiration drejer sig om nøgletal for nytilmeldte ledige, der viste sig lidt lavere end ventet med en tilgang på 201.000 i sidste uge, mens Philadelphia Feds erhvervsindeks landede på 22,9 mod et ventet indeks på 18,0 ifølge Bloomberg News.

Efter åbningen kommer der tal for salget af eksisterende boliger, som ventes at være steget 0,5 pct. på månedsbasis i august, og for stigningstakten i de ledende indikatorer, som ventes at falde til 0,5 pct. i august fra 0,6 pct. i juli.

