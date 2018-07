Amerikanske aktier på weekend i plus trods klø til banker og Netflix

Blandt de ledende aktieindeks sluttede S&P 500-indekset 0,1 pct. højere i 2801,28, mens Dow Jones-indekset vandt 0,4 pct. og endte i 25.019,07, og Nasdaq-indekset steg 0,1 pct. højere op i 7375,82. For sidstnævnte var det rekord.

Årsagen til den let positive stemning blandt de amerikanske investorer skulle formentlig findes i, at den nervøsitet, som tidligere på ugen havde præget markedet på grund af handelskonflikten mellem USA og Kina, blev skubbet lidt i baggrunden. Fredag var der heller ikke nye meldinger omkring spændingerne mellem de to lande, som for alvor kunne skabe usikkerhed i markedet.

- Jeg tror, at man skal se det som et lille lettelsens suk, over at der ikke er mere larm, efter al den turbulens der har været med handelskrig og ikke-handelskrig, trusler fra Trump om ekstratold på kinesiske varer for 200 mia. dollar, og at han tog til Europa uden at lave ballade. Man får ikke mere ammunition til at blive mere nervøs i relation til handelskrigen, og derfor er det sådan lidt status quo, siger Lars Skovgaard Andersen, der er senioraktierådgiver hos Danske Bank.

- Og så ved man, at regnskabssæsonen starter, og derfor er der ikke rigtig nogen, der har lyst til at trykke den helt af. Alle ved, at vi har handlet meget på frygt, og hvis selskaberne leverer - det vil sige, at de ikke går ud og skuffer med hensyn til justeringer og lignende - så er aktier for billige. Men man tør heller ikke at købe in "big time", og derfor bliver det hele lidt fladt og roligt, tilføjer han.

På sektorniveau var der generelt positiv stemning blandt energiselskaberne, hvoraf flere kunne glæde sig over en lille stigning i olieprisen. Nogle af de energiselskaber, som steg mest, var Concho Resources og Devon Energy med stigninger på henholdsvis 1,4 pct. til 147,6 dollar og 1,6 pct. til 44,6 dollar.

Omvendt var der sur stemning i segmentet for bankaktier, hvorfra der før markedsåbning var kommet regnskaber fra nogle af branchens allerstørste. En af dem var Wells Fargo, der skuffede i andet kvartal målt på indtjeningen per aktie i forhold til de estimater, analytikerne havde ifølge Bloomberg News. Det sendte Wells Fargo-aktien ned med 1,2 pct. til 55,38 dollar.

Citigroup kunne til gengæld overgå forventningerne målt på overskuddet per aktie, men da indtægterne fra handel med rentebærende fordringer lå lavere end analytikernes estimater, sendte det Citigroup-aktien ned med 2 pct. til 67,1 dollar.

Endelig røg JPMorgan samme vej som kollegerne, efter at finansgiganten ellers havde indledt fredagens handel positivt oven på et regnskab, der for andet kvartal overraskede positivt både på indtjeningen og hensættelse til tab på kunder. JPMorgan-aktien faldt med 0,5 pct. til 106,4 dollar.

Mandag fortsætter den amerikanske regnskabssæson med nyt fra streamingvirksomheden Netflix. Fredag så investorerne ud til at positionere sig frem mod regnskabet, da aktien faldt med 4,2 pct. til 396,2 dollar. Kurstabet kunne hænge sammen med en række analyser fredag, som stillede spørgsmålstegn ved, om Netflix har kunnet fortsætte sin positive udvikling og fået lige så mange nye abonnenter, som analytikerne regner med for andet kvartal.