Amerikanske aktier: Markedet går på listefødder mens toldstrid lurer

Bekymringer over en mulig handelskrig mellem EU og USA vil holde investorerne på sidelinjen torsdag, hvor de amerikanske aktier ser ud til at åbne omkring onsdagens slutniveau.

På futuresmarkedet ligger futures på Dow Jones- og S&P 500-indekset i små plusser på mindre end 0,1 pct., mens Nasdaq-futuren akkurat stiger med 0,1 pct.

Ifølge Wall Street Journal ventes USA's præsident Donald Trump torsdag at annoncere told på europæisk stål og aluminium, efter at det ikke er lykkedes at få indrømmelser fra EU forud for en deadline fredag.

EU ventes ifølge avisen at svare igen på tolden. Samtidig er USA i infight med Kina, idet Trump-administrationen tirsdag annoncerede told på kinesiske varer og lagde restriktioner på kinesiske investeringer.

Ud over risikoen for en handelskrig holder investorerne godt øje med udviklingen i Italien, hvor der dog er faldet ro over børserne oven på tirsdagens panik, hvor den toårige rente noterede den største stigning i 22 år.

Den toårige italienske rente falder torsdag med næsten 50 basispoint og lagt sammen med rentefaldet onsdag, er tirsdagens rentestigning på over 150 basispoint nu næsten gået i sig selv igen.

En stribe regnskaber har torsdag skabt opmærksomhed om detailsektoren, heriblandt Sears, der falder 9 pct. i formarkedet. Varehuskæden havde underskud i første kvartal, der også bød på faldende omsætning. Sears vil nu lukke 72 butikker ud af i alt 100, der ikke er overskudsgivende.

Også lavpriskæderne Dollar General og Dollar Tree har skuffet med deres regnskaber, og falder henholdsvis 6 pct. og næsten 8 pct. i formarkedet. Indtjeningen i Dollar General landede på 1,36 dollar per aktie i kvartalet mod ventet 1,40 dollar ifølge Reuters. Dollar Trees salg var lavere end ventet, og indtjeningen på 0,67 dollar haltede langt efter konsensus, der forudså et overskud på 0,85 dollar.

Ikke alt ser dog sort ud i detailsektoren. Tøjkæden Burlington Stores har overrasket positivt med sit regnskab og stiger næsten 5 pct. i formarkedet.

Efter børslukketid kommer også supermarkedskæden Costco med regnskab.

/ritzau/FINANS