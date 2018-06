Amerikanske aktier løftet af godt nyt fra Europa

Det brede S&P 500-indeks endte fredag med et plus på 0,1 pct., mens Dow Jones-indekset vandt 0,3 pct. Teknologitunge Nasdaq gik også op med 0,1 pct. I plus endte ugen dog ikke, da faldende mandag og onsdag var for store til at indhente, men de tre indeks sluttede alligevel i plus for andet kvartal.

Bedst er det gået for Nasdaq, som de seneste tre måneder er steget med 6,3 pct., mens S&P 500 har vundet 2,9 pct. Dow Jones klemte sig lige akkurat i plus med 0,7 pct., men er alligevel for hele året i minus med 1,8 pct.

EU, KINA OG NIKE

Fredagen var uden nye trusler i handelskrigen, og dermed kunne investorerne fokusere på positive nyheder fra blandt andet Kina og EU. Fra Kina var der mere gæstfrie toner i forhold til at lade udlandet investere i kinesiske selskaber, og i EU blev regeringslederne natten til fredag enige om en immigrationsaftale - blandt andet om en fordeling af immigranter, som samles op i Middelhavet. Det fjerner noget af splittelsen mellem Italien og de øvrige EU-medlemmer, ligesom det letter det indenrigspolitiske pres på Tysklands kansler, Angela Merkel, og hendes regering.

- De to nyheder fra Kina og Europa har skubbet ind i markedet i USA fredag. Sammen med et godt regnskab fra Nike, der fortæller, at det går godt, har det løftet stemningen. Torsdag var der også et positivt resultat af den amerikanske centralbanks stresstest, og det betyder, at der nu sendes store milliardbeløb tilbage til aktionærerne fra de største banker, siger Lars Skovgaard Andersen, seniorstrateg i Danske Bank.

MERE USIKKERHED FORUDE

Foran står dog en uge, hvor Kinas toldtariffer, som modsvar på USAs tilsvarende, træder i kraft, og regnskabssæsonen for andet kvartal står for døren. Her, peger seniorstrategen på, er der bekymring for, om handelskrigens usikkerhed sætter sig i virksomhedernes forventninger og investeringslyst.

- Vi frygter ikke selve tallene fra selskabernes andet kvartal, men fremtidssynet er vigtigt. Selskabernes investeringer er det sidste tandhjul i opsvinget, og det skal tage over fra centralbankerne, som nu strammer pengepolitikken. Risikoen er, at selskaberne fanges af usikkerheden og bliver mere forsigtige.

Lars Skovgaard Andersen fremhæver desuden, at Danske Bank netop har sænket sin anbefaling om overvægt i aktier fra 10 til 5 pct., fordi risikoen er, at handelskrigen vil trække ud. USAs præsident, Donald Trump, har nemlig medvind i meningsmålingerne for sin økonomiske politik, og derfor frygter seniorstrategen, at præsidenten kan vente helt til efter de amerikanske midtvejsvalg med at dæmpe forhandlingsretorikken ned og indgå aftaler med sine samhandelspartnere.

NIKE STEG MEST

I S&P 500-indekset var der fremgang til de fleste sektorer. Telekommunikation faldt dog 0,6 pct., mens dagligvarer og finans tabte 0,2 og 0,1 pct.

Energiaktierne var sammen med råvarer og industri i toppen. Energiaktierne vandt 0,6 pct., mens de to andre sektorer gik op med 0,2 pct.

Råvarer og industri står forrest i køen til nye toldsatser, hvis handelskrigen eskaleres, så intet nyt er godt nyt, og energisektoren blev igen løftet af en stigende oliepris i USA på 1,2 pct.

I Dow Jones var industriselskaberne Boeing og 3M sammen med energiselskaberne Chevron og Exxon Mobil med til at trække op. Boeing steg 0,3 pct., mens 3M vandt 0,4 pct. Exxon gik op med 0,9 pct., og Chevron steg 0,6 pct.

Nike stod for den største stigning i Dow Jones. Selskabet kunne fortælle om en vækst på 13 pct. og en bedre indtjening end ventet på Wall Street, samtidig med at man annoncerede et nyt aktietilbagekøb på 15 mia. dollar. Aktien vandt hele 11,1 pct.

Finansaktierne lagde godt fra land fredag med et plus på mere end 1,0 pct. I S&P 500, men sektoren faldt dog lidt tilbage. Den positive stemning skyldtes, at den amerikanske centralbank, Federeal Reserve, i sin anden og sidste del af årets stresstest godkendte planer om store aktieudbytter og aktietilbagekøb. Ikke alt det, bankerne havde ønsket, men der er udsigt til, at bankerne det næste år vil sende 170 mia. dollar - 30 mia. dollar mere end sidste år - tilbage til aktionærerne.

Wells Fargo, som fik grønt lyst til at udbetale 24,5 mia. dollar, vandt på den baggrund 3,4 pct. fredag.

GENERAL MOTORS GÅR MOD TRUMP

Et enkelt pift i handelskrigen kom der dog fredag fra General Motors, som i et brev til USA's handelsministerium advarede om tab af amerikanske arbejdspladser, hvis USA indfører told på biler og bildele, som Donald Trump ellers har truet med.

General Motors' aktie faldt fredag 2,8 pct., mens Ford mistede 1,9 pct.