Amerikanske aktier: Kinesisk modvilje mod dialog sender aktierne ned

Kina har aflyst planlagte handelsaftaler med USA – og det har sendt bekymringer gennem det amerikanske aktiemarked mandag. ARKIVFOTO fra New York Stock Exchange, 20. september 2018. REUTERS/Brendan McDermid/Ritzau Scanpix

Det amerikanske aktiemarked starter ugen med generelle kursfald, samtidig med at der er fokus på flere selskabsfusioner.

Efter kort tids handel falder det brede S&P 500-indeks 0,3 pct., mens det it- og teknologitunge Nasdaq-indeks ryger ned med 1 pct. Ydermere bakker det smalle Dow Jones-indeks 0,3 pct. og er dermed på vej væk fra den rekord, der blev sat fredag.

Men siden fredag har USA indført den forventede ekstratold på import af kinesiske varer for 200 mia. dollar, som ventes at blive besvaret fra kinesisk side med ekstratold på amerikanske varer for 60 mia. dollar.

Ydermere ønsker Kina ikke længere at mødes med USA for at indgå i en handelsdialog, og det sender bekymring gennem markedet.

Blandt de amerikanske enkeltaktier er der fokus på en stor fusion, da musik- og radioselskaberne Pandora Media og Sirius XM er enedes om en fusion og et aktiebytte, hvor Sirius XM overtager Pandora for 3,5 mia. dollar.

Det kombinerede selskab ventes at omsætte for 7 mia. dollar i år og vil blive verdens største på sit felt, skriver Bloomberg News.

Som led i fusionen modtager Pandora Medias aktionærer 1,44 nye aktier i Sirius XM, svarende til 10,14 dollar per aktie, hvis man lægger de seneste 30 dages vægtede gennemsnitspris på Sirius XM's aktie til grund.

Mandag ved åbning stiger Pandora Media 7,8 pct. til 9,80 dollar, mens aktien i Sirius XM falder 2,8 pct. til 6,79 dollar.

Også andetsteds på det amerikanske aktiemarked har der fundet en fusion sted, da canadiske Barrick Gold fusionerer med konkurrenten Randgold, og sammen står de to til at blive verdens førende guldmineselskab med en markedsværdi på omkring 18 mia. dollar.

Handlen foregår med aktier som betalingsmiddel, og aktionærerne i Randgold vil modtage 6,1280 nye aktier i Barrick for hver aktie, de ejer i Randgold.

Efter fusionen vil de nuværende aktionærer i Barrick komme til at eje omkring 66,6 pct. af aktierne i selskabet og Randgold-aktionærerne de resterende cirka 33,4 pct.

Barrick Gold-aktien stiger mandag 6 pct. til 11,10 dollar, mens aktien i Randgold stiger 5,7 pct. til 52,02 pund på børsen i London.

/ritzau/FINANS