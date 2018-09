Amerikanske aktier: I vildrede fra markedsåbningen

Aktiehandlere på gulvet i New York Stock Exchange på Manhatten, New York City, USA. Arkivfoto: Bryan R. Smith / AFP / Ritzau Scanpix.

De amerikanske aktiemarkeder åbner i vildrede torsdag eftermiddag med små udsving omkring nulpunktet i de tre toneangivende indeks.

Det brede S&P 500-indeks falder 0,1 pct., teknologiindekset Nasdaq falder 0,3 pct., mens Dow Jones-indekset med de tungeste aktier stiger 0,2 pct.

Onsdag lukkede S&P 500 med et fald på 0,3 pct., mens det lykkedes for Dow Jones-indekset, som ikke har så mange it-aktier i sig, at stige 0,1 pct. Teknologitunge Nasdaq tabte 1,2 pct.

Bag sig har handlerne en skuffende ADP-jobrapport over skabelsen af nye job i den private sektor i august. Ifølge rapporten blev der skabt 163.000 nye job, mens der var ventet en jobskabelse på 200.000 ifølge Bloomberg News.

Omvendt var der blot 203.000 amerikanere, der meldte sig ledige første gang i sidste uge, og her var der ventet en tilgang på 213.000.

Senere kommer der data for ordre på varige goder, fabriksordrer og forventningsindekset PMI.

Men alle data overskygges at forventningerne til fredagens store jobrapport, der ventes at vise en jobskabelse uden for landbruget på 195.000 i august og et fald i arbejdsløsheden til 3,8 pct. fra 3,9 pct. måneden før.

Underliggende er markederne ifølge Bloomberg News fortsat belastet af bekymring for en skærpelse af handelskrigen mellem USA og Kina og for udviklingen på de nye markeder.

Dagens selskabsspecifikke fokus retter sig mod blandt andet Netflix, efter at det canadiske finanshus RBC har hævet sit kursmål for aktien til 444 dollar fra 360 dollar. Aktien stiger 1,9 pct. fra handelsstart.

Omvendt lider både Chevron og Conocophillips under nedgradering hos Bank of America Merrill Lynch til "neutral" fra "køb". De to olieaktier falder henholdsvis 1,0 pct. og 1,4 pct. i den indledende handel.

/ritzau/FINANS