Amerikanske aktier: Forvente investorer sørgede for kursfald efter regnskaber

I den asiatiske handel bliver de tre ledende indeks, S&P 500, Dow Jones og Nasdaq, fredag morgen handlet uens i futuresmarkedet sammenlignet med torsdagens lukkeniveauer.

Torsdag lukkede S&P 500-indekset 0,6 pct. lavere til 2693,13, mens Dow Jones-indekset faldt 0,3 pct. til 24.663,89, og Nasdaq-indekset tabte 0,8 pct. af sin værdi for at slutte i 7238,06.

Baggrunden for indeksfaldene var særligt en række skuffende regnskaber oven på en periode, der ellers har været kendetegnet ved indtjeningsfremgang hos flere af de største amerikanske virksomheder. Frem mod denne regnskabssæson har markedsiagttagere estimeret en generel indtjeningsstigning på omkring 17 pct. for S&P 500-virksomhederne.

Torsdag var det især forbruger,- ejendoms- og teknologisektorerne, som førte an i kursfaldene. Et eksempel var tobaksgiganten Philip Morris, der faldt hele 15,6 pct. til 85,64 dollar på trods af løftede forventninger til årsresultatet, der nu ventes at vise et overskud per aktie på 5,25-5,40 dollar mod en tidligere forventning på 5,20-5,35 dollar per aktie.

Til gengæld skuffede Philip Morris på omsætningen, der i første kvartal sluttede på 6,9 mia. dollar mod en forventning blandt analytikerne på 7,0 mia. dollar.

Også dagligvarekæmpen Procter & Gamble, der står bag kendte forbrugsvaremærker som Ariel, Gillette, Pampers og Tampax, blev sendt ned efter sit kvartalsregnskab. Aktien faldt med 4,2 pct. til 74,95 dollar, selv om at kerneindtjeningen per aktie sluttede på 1 dollar, mens analytikerne havde regnet med 98 cent.

Tilmed løftede Procter & Gamble sine forventningerne til dette års vækst for kerneindtjeningen, men det så altså ikke ud til at være nok til at tilfredsstille investorerne.

/ritzau/FINANS