Amerikanske aktier fortsætter den grønne bølge fra Europa og Asien

Det er udsigten til en ny runde handelsforhandlinger mellem USA og Kina, som understøtter den grønne stemning kloden rundt. Og i USA giver det indledningsvist indeksstigninger for S&P 500 på 0,5 pct., for Nasdaq på 0,9 pct. og for Dow Jones på 0,5 pct.

Stigningerne kommer efter en blandet onsdag, hvor det brede S&P 500-indeks steg marginalt, mens Dow Jones-indekset vandt 0,1 pct. Teknologitunge Nasdaq blev dog trukket ned af en dårlig stemning omkring chipproducenterne og faldt 0,2 pct.

Op til åbningen har handlerne fået amerikanske nøgletal for udviklingen i forbrugerpriserne i august og tilgangen af nye ledige i sidste uge. Kerneforbrugerpriserne steg ifølge Bloomberg News 2,2 pct. på årsbasis mod en ventet stigning på 2,4 pct. Antallet af nye ledige blev beregnet til 204.000. Det var lidt færre end de ventede 210.000 nytilmeldte ledige.

Regnskabskalenderen er torsdag tynd med rapporter fra selskaber som softwareproducenten Adobe efter handelslukning og fra supermarkedskæden Kroger. Kæden har inden åbningen meldt om et salg i andet kvartal på 27,9 mia. dollar mod et ventet salg på 28,06 mia. dollar. Det ordinære overskud per aktie er på 41 cent mod et ventet overskud på 38 cent.

Kroger-aktien falder 9,6 pct. i den indledende handel, mens Adobe løftes 0,4 pct.

It-giganten Apple, som onsdag faldt 1,2 pct. efter præsentationen af en række nye produkter, herunder tre nye iPhones, henter torsdag lidt mere end det tabte tilbage med en stigning på 1,5 pct. fra handelsstart.