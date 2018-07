Amerikanske aktier: Første handelsdag for endnu en cannabis producent

Tilray, der producerer medicinsk cannabis, står over for første handelsdag. Dermed dukker endnu et cannabis relateret selskab op på listen over børsnoterede selskaber i USA.

Det skriver Financial Times.

Tilray er ikke det første selskab, der associeres med cannabis, der bliver noteret i USA. Både på New York Stock Exchange og Nasdaq findes selskaber, der relateres til medicinsk cannabis. Canopy, der producerer medicinsk cannabis, og Cronos Group, der er et investeringsselskab, som investerer i selskaber, der producerer medicinsk cannabis, er også noteret i USA.

»Børsnoteringer er en nemmere vej til at rejse kapital og en meget renere vej, når man skal investere,« siger Sean Stiefel, der er porteføljemanager i investeringsselskabet Navy Capital, og tilføjer, at USA er begyndt at "institutionalisere" cannabis investeringer.

En Tilray-aktie udbydes til 17 dollar per aktie. Udbudskursen overstiger dermed det indikerede spænd på 14-16 dollar per aktie.

Udbudskursen på 17 dollar vil rejse kapital på 153 mio. dollar og give selskabet en markedsværdi på 1,56 mia. dollar, beretter avisen.