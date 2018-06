Amerikanske aktier dykker efter Trumps toldtiltag over for Kina

Kina har på forhånd meddelt, at det vil svare igen med lignende tiltag, og gør de det, har Trump-regeringen advaret om, at den vil på pålægge told på yderligere 100 mia. dollar.

Efter ti minutters handel ligger det brede S&P 500-indeks 0,4 pct. lavere i 2771,43, Dow Jones falder 0,7 pct. til 25.003,82 og Nasdaq-indekset, som torsdag lukkede i det højeste niveau nogensinde, ligger 0,5 pct. lavere i 7719,70.

Tøjfirmaet Canada Goose stiger fra start hele 22,8 pct. efter offentliggørelsen af et stærkt kvartalsregnskab frem til udgangen af marts.

Regnskabet viste et nettoresultat på 8,1 mio. canadiske dollar, svarende til 7 canadiske cent per aktie, sammenlignet med et underskud på 23,4 mio. canadiske dollar i samme periode året før.

Før visse poster var indtjeningen på 9 cent per aktie, hvor analytikerne ifølge Reuters havde ventet et tab på 8 cent per aktie.

Adobe-aktien ligger derimod 3,8 pct. lavere, efter at selskabet har vurderet, at omsætningen i tredje kvartal rammer lidt under estimaterne.