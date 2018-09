Amerikanske aktier: Discovery stryger til tops efter Hulu-aftale

Den amerikanske mediekoncern Discovery, som også ejer kanalerne Animal Planet og TLC, har onsdag indgået en aftale om at levere live-tv til onlinetjenesten Hulu.

Nyheden sender onsdag aktien op med hele 7,3 pct., hvilket betyder, at den ligger i top i S&P 500-indekset. Det er samtidig den største stigning for aktien i mere end tre år, skriver Bloomberg News.

Aftalen er en sejr for Discoverys strategi om at komme med på menuen hos onlinetjenesterne. Selskabets traditionelle forretning er nemlig under pres af, at flere og flere kunder dropper deres kabel-tv-aftaler, hvor koncernens akanaler indgår, og i stedet tegner abonnementer på onlinetjenester som Hulu, Sling TV og DirecTV.

Discovery vil samtidig også levere indhold til on-demand-platformen hos Hulu.

Discovery ejer populære tv-shows som "MythBusters", "Say Yes to the Dress" og "Property Brothers

/ritzau/FINANS