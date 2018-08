Amerikanske aktier: Apple lægger an til rekordridt

USA's præsident, Donald Trump, overvejer ifølge Washington Post og Bloomberg News at indføre en told på 25 pct. på kinesiske varer for 200 mia. dollar i stedet for den toldsats på 10 pct., som tidligere har været fremme.

Rygtet har lagt en dæmper på de globale aktiemarkeder. I USA falder S&P- og Dow Jones-futuren henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct., mens Nasdaq-futuren derimod stiger 0,2 pct. hjulpet af Apple.

Telefon- og computergiganten leverede tirsdag aften et stærkt regnskab, hvor både indtjening og omsætning overraskede positivt, ligesom koncernen har stærke forventninger til fjerde kvartal.

Onsdag stiger Apple 4 pct. til 197,80 dollar på formarkedet, og nærmer sig så småt en markedsværdi på 1000 mia. dollar. Passeres milepælen, vil Apple være det første selskab nogensinde, der har en markedsværdi på over 1 billion dollar. Den seneste lukkerekord i Apple er fra den 25. juli og hedder 194,82 dollar.

Ikke alt går dog fremad for verdens mest værdifulde selskab. Det stærke resultat i andet kvartal blev blandt andet skabt på baggrund af et uændret iPhone-salg, og Apple-aktionærerne kan onsdag læse artikler om, at kinesiske Huawei har overhalet Apple som verdens næststørste mobilproducent efter Samsung.

TESLA TIL EKSAMEN

Blandt onsdagens regnskabsaktuelle er Ferrari og sygekassen Humana, der begge kommer med regnskab inden børsåbningen. Efter lukketid vil investorerne holde et vågent øje med regnskabet og meldingerne fra Tesla, der er faldet igennem de seneste uger og slås med store underskud.

Tesla stiger afdæmpet med 0,4 pct. på formarkedet, mens Ferrari falder med 0,2 pct. Humana stiger 1,5 pct. inden regnskabet.

Mere dramatisk er udviklingen i det lille selskab Diebold Nixdorf, der udbyder ydelser inden for betalingsservice til detailsektoren. Selskabet falder op mod 33 pct. på formarkedet efter et skuffende regnskab.

/ritzau/FINANS