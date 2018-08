Amerikansk teater- og biografkæde overrasker positivt

Aktien i underholdningskoncernen AMC Entertainment Holdings, der ejer teatre og biografer i USA, Europa og Asien, ventes fra åbningen onsdag at fortsætte de positive takter fra tirsdagens aktiehandel.

Det skyldes et uventet stærkt regnskab for andet kvartal, som selskabet har offentliggjort forud for børsåbningen.

Selskabets indtjening i andet kvartal landede på 22,2 mio. dollar, svarende til 17 cent per aktie, mens samme periode sidste år gav et underskud på 176 mio. dollar eller 1,35 dollar per aktie.

Ifølge et konsensusestimat fra Factset havde analytikerne ifølge Marketwatch ventet et overskud i kvartalet på 9 cent per aktie.

I formarkedet er aktien i AMC steget 1,8 pct. efter en stigning tirsdag på 6,2 pct., da det kom frem, at AMC Theatres, som er en del af underholdningskoncernen, havde fået flere betalende medlemmer af et nyligt lanceret kundeprogram.

/ritzau/FINANS