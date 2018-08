Amerikansk storbank skruer op for købsanbefalingen til Danske Bank

Det fremgår af en analyse.

Kursmålet er der ikke pillet ved - det lyder fortsat på 238 kr.

»Det værste af aktiens underperformance er nu overstået« vurderer analytikerne og giver Danske Bank pladsen på selskabets foretrukne liste på bekostning af norske DnB, der har outperformet.

Hvidvasksagen vurderes ikke at kunne koste mere end banken kan klare.

»Den største bekymring, som vi hører fra investorer, er om de amerikanske myndigheder bliver involveret i sagen«, skriver analytikerne.

Når Morgan Stanley vurderer andre bøder til europæiske bankenr i hvidvasksager, så er analytikerne ikke bekymrede.

»Vi mener, at Danske Bank har tilstrækkelig kapital til at klare endda betydelige bøder, som er større end det, vi venter. Selv med det vil de være sikker på at kunne nå et kapitalkrav på 14-15 pct.,« skriver analytikerne.

Finanshuset vurderer, at bankens fundamentale forhold er så gode, at de ikke kan blive afsporet af hvidvasksagen.

Danske Bank-aktien har været presset i 2018, hvor den er faldet med omkring en femtedel - blandt andet i lyset af sagen om hvidvask i Estland.

Onsdag formiddag ligger aktien 3 pct. højere i 190,25 kr.

/ritzau/FINANS