Amerikansk investeringsselskab øger shortposition i Pandora

Det amerikanske investeringsselskab Worldquant tror nu endnu mere på, at Pandora-aktien vil falde i værdi. Selskabet har øget sin shortposition til 0,61 pct. fra 0,53 pct.

Det viser en indberetning til Finanstilsynet.

Så sent som i mandags øgede selskabet også sin position, da den i sidste uge var under 0,5 pct.

Når man vælger at gå short i en aktie, låner man aktier fra en aktionær og sælger aktierne i håb om at kunne købe dem tilbage senere til en lavere kurs. På den måde kan en investor tjene differencen - minus et gebyr til ejeren for at låne aktien samt eventuel kurtage.

Pandora-aktien stiger 0,9 pct. til 458,40 kr.

/ritzau/FINANS