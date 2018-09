Danske Bank får sænket kursmålet af Jefferies til 247 kr. fra 269 kr., uden at der ændres ved den positive købsanbefaling.

Det viser en analyse fra Jefferies.

Onsdag formiddag stiger Danske Bank-aktien 1,4 pct. til 179,95 kr. Derved henter bankaktien noget af det tabte fra tirsdag, hvor den røg ned med 6,2 pct., efter at Financial Times kunne fortælle, at der i den estiske forretning måske er blevet hvidvasket penge for et endnu større beløb end hidtil rapporteret.

/ritzau/FINANS