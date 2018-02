Amerikansk hedgefond øger satsningen på kursfald i Lundbeck

Den amerikanske hedgefond Millennium Management har øget sin satsning på, at Lundbeck-aktien skal falde.

Millennium Management har øget sin "short-position" til 0,70 pct. af aktierne i den danske medicinalkoncern, viser en indberetning til Finanstilsynet.

Det er en stigning fra 0,64 pct. mandag i sidste uge.

Når en investorer er "short" - eller går kort i - en aktie, låner investoren aktien af en anden aktionær med henblik på at sælge den på børsen i håb om senere at kunne købe den tilbage billigere. På den måde kan investor tjene differencen - minus et gebyr for at låne aktien samt eventuel kurtage.

Millennium Management er en amerikansk hedgefond, som har omkring 35 mia. dollar - eller 232 mia. kr. - under forvaltning.

Lundbeck-aktien koster fredag eftermiddag 316,70 kr. efter et fald på 2 pct. fra torsdag. Lundbeck klarer sig dermed næstværst i C25-indekset fredag.