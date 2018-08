Amerikansk centralbank: Trumps kritik får ingen betydning for renten

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har på det seneste igen beklaget sig over den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, renteforhøjelser, men kritikken fra præsidenten får ingen betydning for centralbankens pengepolitik.

Sådan siger to regionale centralbankchefer i forbindelse med det årlige centralbankmøde i Jackson Hole torsdag aften.

- Min egen forudsigelse er, at det vil være passende at hæve renterne et par gange mere i år, siger Esther George, der er chef for Federal Reserve i Kansas City, til Bloomberg Television.

Robert Kaplan, der er chef for Federal Reserve i Dallas, fortæller i et interview med CNBC, at han støtter tre eller fire yderligere renteforhøjelser over de næste ni til 12 måneder.

De to centralbankmedlemmer fortæller desuden, at politiske betragtninger og hensyn ikke vil spille nogen rolle i centralbankens beslutninger om kommende renteforhøjelser.

- Det kommer ikke til at påvirke vores beslutninger. Jeg er meget sikker på, at vi vil fortsætte med at udføre vores arbejde på en upolitisk måde, lyder det fra Robert Kaplan i interviewet ifølge Bloomberg News.

Kommentarerne kommer efter et arrangement i Hamptons fredag, hvor præsidenten samlede penge ind fra rige republikanske støtter, og her klagede han over, at centralbankchef Jerome Powell har stået i spidsen for at hæve renten.

Det oplyste tre kilder, som var til stede, ifølge Bloomberg News.

Jerome Powell er blevet nomineret af Trump til posten som øverste chef for centralbanken, og præsidenten havde forventet, at han havde udnævnt en "cheap-money" formand - altså en, der ville holde renterne nede og dermed gøre det billigere at låne, skrev nyhedsbureauet.

Det er ikke første gang, præsidenten kommer med sådanne udmeldinger, og han har flere gange kritiseret centralbanken for at hæve renten og derved ødelægge regeringens arbejde for at øge væksten.

Federal Reserve har indtil videre løftet renten to gange i år, og banken har fastholdt formuleringen om et behov for "gradvise" renteforhøjelser.

Torsdag startede det årlige centralbankmøde i Jackson Hole i Wyoming, og her går Jerome Powell på talerstolen fredag.

ritzau/FINANS