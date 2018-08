Amerikansk centralbank: Passende med snarlig renteforhøjelse

Cheferne i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, noterede sig på deres seneste rentemøde, at det sandsynligvis »snart« ville være passende med en renteforhøjelse mere. Alle deltagerne på mødet pegede samtidig på, at handelskrigen er årsag til usikkerhed og risici.

Det fremgår af referatet, som onsdag blev offentliggjort, af rentemødet den 31. juli og 1. august. Det skriver Bloomberg News.

»Mange deltagere foreslog, at hvis de indkommende data fortsat støtter deres nuværende økonomiske forventninger, så ville det sandsynligvis være passende at tage endnu et skridt i retningen af at fjerne den lempelige politik,« skriver banken i noterne fra mødet.

På mødet fastholdt banken som ventet sin rente, men den har allerede hævet renten to gange i år - i marts og i juni - til intervallet 1,75 til 2,00 pct.

Bankcheferne vurderede, at »fortsatte gradvise forhøjelser« i fed funds renten ville være i overensstemmelse med en fortsat ekspansiv økonomi, et stærkt arbejdsmarked og en inflation nær bankens mål på symmetriske 2 pct. om året.

Den amerikanske økonomi voksede med 4,1 pct. i andet kvartal, og arbejdsløsheden ligger på 4,0 pct., hvilket er det laveste i flere årtier. Centralbankens foretrukne inflationsmål PCE Core viste samtidig en stigning på 2,0 pct. i maj.

Federal Reserver har nu hævet renten syv gange, siden man begyndte at stramme op på pengepolitikken i december 2015. Og flertallet af bankens medlemmer indikerede i det seneste dotplot-diagram, hvor de hver især indlægger deres renteforventninger i kalenderen, to renteforhøjelser mere i år, til september og december, samt yderligere tre i 2019.

Det vil i udgangspunktet løfte renten til 3,00 til 3,25 pct.

På mødet advarede nogle deltagere mod, at en forlænget periode, hvor den amerikanske økonomi vokser »ud over sit potentiale«, kunne medføre inflationært pres eller skabe finansielle ubalancer, der kan udløse økonomisk nedgang.

»Alle deltagerne pegede på pågående handelsuoverensstemmelser og foreslåede handelstiltag som en vigtig kilde til usikkerhed og risici,« hedder det fra Federal Reserve.