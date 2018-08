Amerikansk byggemarkedskæde opjusterer forventningerne - aktien stiger

Der var travlhed i butikkerne hos den amerikanske byggemarkedskæde Home Depot i andet kvartal. Både indtjeningen og omsætningen lå en bid over analytikerforventningerne, hvilket har medvirket til at sende aktien op med 2,7 pct. på formarkedet, skriver Bloomberg News.

Salget i butikker, der har været åbne i mindst et år, steg med 8 pct., mens analytikere ifølge Bloomberg blot havde ventet en fremgang på 6 pct. Også resultatet per aktie på 3,05 dollar lå et godt stykke over analytikerforventningerne om et resultat på 2,84 dollar.

For hele 2018 opjusterer Home Depot forventningerne til et resultat per aktie på 9,42 dollar fra tidligere estimeret 9,31 dollar. Forventningerne til væksten i butikker, der har været åbne i mindst et år, er øget til cirka 5,3 pct. fra tidligere omkring 5 pct.

/ritzau/FINANS