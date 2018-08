Amerikansk butikskæde fik hug på børsen - men så annoncerede selskabet en partneraftale med Kylie Jenner

Kylie Jenner blev kendt gennem reality-serien Keeping up with the Kardashians, men arbejder i dag også som model og erhvervsdrivende. Da den amerikanske butikskæde fredag Ulta Beauty meldte ud, at man havde iværksat et nyt samarbejde med realitystjernen gik selskabets aktie hurtigt fra et minus på mere end 6 pct. vendt til et plus på 7,4 pct. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Foto: ANGELA WEISS