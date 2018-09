Amerikansk børsåbning: Investorerne flyver lavt op til nye toldsanktioner fra USA

Aktiehandlere på gulvet i New York Stock Exchange. Arkivfoto fra 31. august, 2018. (REUTERS/Brendan McDermid/Ritzau Scanpix)

Onsdagen starter med røde indeks i USA, hvor alle de tre ledende indeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones, efter få minutters handel falder med 0,2 pct.

Nedgangen kommer efter en tirsdag, hvor investorerne allerede havde skruet ned for risikoappetitten og solgte ud af aktierne - et udsalg, der spredte sig til de asiatiske og europæiske markeder.

Tirsdag faldt det brede S&P 500-indeks med 0,2 pct., Dow Jones-indekset med blot 30 aktier i sig faldt kun marginalt, og teknologitunge Nasdaq endte med et minus på 0,2 pct.

Der er igen præsident Donald Trump, der er inde i investorernes hoveder - eller nok nærmere den plan han har for at putte for 200 mia. dollar ekstratold på kinesiske varer. Meldingen fra sidste uge skal igennem en høring onsdag, og er der ingen indsigelser, kan den iværksættes.

Samtidig har man fortsat ikke opnået enighed med Canada om en ny nordamerikansk handelsaftale, Nafta.

- Der er en række ting, vi absolut må se i en genforhandlet Nafta, sagde den canadiske premierminister, Justin Trudeau, tirsdag og gentog ved den lejlighed, at han ikke vil underskrive en dårlig aftale, skriver Reuters.

Energiaktierne kan gå en hård dag i møde, da prisen på råolie er faldet med knap 0,8 pct. til 69,31 dollar, efter at den tropiske storm Gordon gik i land i den Mexicanske Golf og ikke viste sig at være så voldsom som frygtet. Det fik bekymringerne om levering af olie til at fordampe, og olieselskabet Halliburton falder 5,5 pct. i de første handler, mens aktierne i konkurrenten Schlumberger falder 1,6 pct.

Chipproducenten AMD fortsætter sin optur - omend i formindsket styrke. Aktien stiger med 1,9 pct. Tirsdag steg kursen 11,5 pct. efter to løftede kursmål fra henholdsvis Jefferies og Cowen.

/ritzau/FINANS