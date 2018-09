Ambu styrtdykker på børsen efter storaktionærs udsalg

Ambu dykker som ventet markant fra åbningen onsdag, efter at storaktionæren Chr. Augustinus Fabrikker har solgt et stort bundt aktier med en rabat på over 10 pct. Salget sker i et marked, der er præget af fald i størstedelen af C25-aktierne.

Ambus nedtur er dog i en liga for sig, da aktien dratter 11,1 pct. til 217,80 kr.

Chr. Augustinus Fabrikker har ifølge Bloomberg solgt 13,5 mio. Ambu-aktier, og for at finde købere til en så stor aktiepost, har det været nødvendigt at sælge til 220 kr. per aktie - 25 kr. under tirsdagens lukkekurs på 245 kr.

- Det er ikke unormalt, at så store poster placeres med rabat, men normalt ser vi en rabat på 3, 4 eller 5 pct., så det er til den høje side, siger aktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk til Ritzau Finans.

Aktieposten svarer til lidt over 6,2 pct. af de børsnoterede B-aktier og omtrent 5,4 pct. af hele aktiekapitalen i Ambu , når man medregner de 34,3 mio. A-aktier i selskabet, som ikke handles på børsen.

Ud over Ambu står Pandora og Royal Unibrew for de største udsving fra morgenstunden.

DANSKE BANK RETTER SIG

Danske Bank genvinder 1,2 pct. til 179,60 kr. efter et fald tirsdag på 6,2 pct. til 177,45 kr., hvor markedet fordøjede oplysninger i Financial Times om, at et udkast til en rapport om hvidvasksagen i bankens estiske afdeling kunne fortælle, at der på et enkelt år passerede 192 mia. kr. igennem afdelingen. Det kan øge frygten i markedet for, at en stor bøde er på vej til banken, selv om det ikke er til at vide, hvor mange penge der reelt er relateret til hvidvask.

Royal Unibrew falder 1,6 pct. til 556 kr. Der er ikke nyt fremme, men aktien tangerede tirsdag den højeste lukkekurs nogensinde på 565 kr.

Novo Nordisk er ifølge The Independent signifikant i gang med at opbygge store lagre af insulin i Storbritannien før et muligt brexit uden en aftale mellem briterne og EU. Det er for at sikre sig mod mangel på insulin, der udelukkende importeres til Storbritannien og ikke produceres lokalt. Onsdag ligger Novo 0,1 pct. lavere i 314,35 kr.

Blandt sidepapirerne stiger Nilfisk med 0,5 pct. til 310 kr. Selskabet har igangsat en strategisk gennemgang af sin forretning for forbrugerprodukter. Det følger efter flere kvartaler, hvor Nilfisk har arbejdet på at stabilisere forretningsområdet med fokus på at opretholde toplinjen og sideløbende forbedre indtjeningen, fremgår det i en meddelelse onsdag morgen.

Forretningsområdet omsatte i 2017 for 96 mio. euro, svarende til 9 pct. af den samlede koncernomsætning. Den organiske vækst var negativ med 7,7 pct., mens bruttomarginen var 37,2 pct. - 5 procentpoint lavere end for koncernen under et.

/ritzau/FINANS