Ambu-aktien fortsætter svær uge: Falder tungt på børsen

»Der er kommet mange aktier i spil, som skifter hænder. Man skal også huske på, at det er en aktie, der har performet rigtigt stærkt og på høje multipler, og der ligger helt sikkert nogle løse gevinster her, som man er klar til at tage hjem, hvis det begynder at se sværere ud kursmæssigt,« siger Martin Munk.

Og der er ikke nødvendigvis en entydig forklaring på det store kursfald for aktien, der ellers indtil videre har haft et godt år på den københavnske fondsbørs.

»Der er en historie om en konkurrent, der er ude at sige, at de ikke tror, at Ambu i så høj grad kan komme til at tage markedsandele. Det kan godt have en indflydelse i dag, men jeg synes, at det er en lidt tynd forklaring på et fald på 8 pct.,« siger Martin Munk, der er senioraktierådgiver hos Jyske Bank, til Ritzau Finans.

Han fortæller desuden, at aktien har haft det svært, siden Chr. Augustinus Fabrikker i sidste uge gennemførte et storsalg af Ambu-aktier, som blev solgt til en stykpris på 220 kr. Det svarede til en rabat på 10,2 pct. i forhold til lukkekurs på 245 kr. dagen før.

Også Ole Kjær Jensen, der er afdelingsdirektør hos Sydbank, fremhæver, at aktien har haft det svært efter storaktionærens salg af aktier, og han vurderer over for Bloomberg News, at der fortsat kan være en repositionering i gang.

Desuden bragte Børsen sent onsdag en historie om Ambus japanske konkurrent, Olympus, der er størst på markedet for kikkertundersøgelser. Konkurrenten har har ifølge avisen ikke stor tiltro til anvendelse af engangsprodukter inden for området for koloskopi - tarmundersøgelser - som Ambu planlægger at lancere inden årets udgang.

»De ser egentlig god idé i engangsskop-segmentet ved undersøgelse via urinveje, luftveje og galdeveje - altså hvad de kalder mindre komplicerede undersøgelser,« siger børsmægler Nikolaj Holmsgaard fra ABG Sundal Collier til Ritzau Finans.

»Men med koloskopi er de mere tilbageholdende. De tror ikke på, at kvaliteten af et engangsskop er tilstrækkelig. Og det er et område, som Ambu vil satse benhårdt på,« fortsætter han.

Ambu-aktien falder 9,2 pct. til 184,20 torsdag ved middagstid, og det er dermed tredje handelsdag i træk med fald til aktien. Set over den seneste uge er aktien dykket 15 pct., mens aktien omvendt indtil videre er steget næsten 66 pct. set over hele 2018.