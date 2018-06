Ambu-aktien drøner til vejrs i positiv åbning

Dermed tager investorerne sig tilsyneladende ikke af, at der er udsigt til en eskalering af den ulmende handelskrig.

Fredag eftermiddag bekendtgjorde den amerikanske præsident, Donald Trump, på Twitter, at den europæiske bilindustri muligvis kan se frem til en øget told på 20 pct. på køretøjer eksporteret til USA.

Siden har avisen Wall Street Journal kunnet fortælle, at Trump planlægger at udelukke kinesiske virksomheder fra at investere i amerikanske teknologiselskaber og at blokere for teknologieksport til Kina.

AMBU FÅR NY DÆKNING

Det amerikanske finanshus JPMorgan har indledt dækning af medicoselskabet Ambu, der i sidste uge blev en del af det fine selskab i C25. Anbefalingen lyder »overvægt« og et kursmål på 312 kr., viser data fra Bloomberg News.

Ambu-aktien stiger mandag morgen 11 pct. til 234,20 kr., efter at der har været store udsving for aktien i den første uge blandt de 25 eliteaktier.

I den anden ende finder man Pandora, der har været under lup hos analytikerne i hos Morgan Stanley. Aktien falder med 1 pct. til 482,80 kr. mandag morgen, efter at finanshuset har sænket kursmålet med 23,6 pct. til 535 kr. fra 700 kr., viser data fra Bloomberg News. Der er dog ikke pillet ved »ligevægt«-anbefalingen.

NOVO SLÅR KONKURRENT

Novo Nordisk kombinationsmiddel Xultophy til behandling af type 2-diabetes er bedre til at regulere blodsukkeret end et middel fra konkurrenten Sanofi, når det blev givet som supplement til et diabeteslægemiddel i tabletform.

Det fremgår af resultaterne fra et studie, der går under navnet DUAL IX, skriver den danske medicinalgigant i en pressemeddelelse, i forbindelse med at studiet lørdag blev præsenteret på den årlige kongres i det amerikanske diabetesselskab, American Diabetes Association, i Orlando.

Nordea har i øvrigt hævet kursmålet for Novos aktie med 16 kr. til 380 kr., fremgår det af Bloomberg News. Mandag stiger Novo Nordisk 0,8 pct. til 303,30 kr.

Lundbeck kan fortælle, at medicinalselskabet indleder et nyt fase 1-studie med et potentielt nyt middel mod Parkinsons.

Midlet Lu AF28996 vil blive undersøgt i raske frivillige som den første del af den kliniske udvikling, fremgår det af en pressemeddelelse fra det danske medicinalselskab mandag. Forsknings- og udviklingsdirektør Anders Gersel Pedersen håber, at midlet vil kunne give bedre symptomkontrol i fremtiden.

»Dette middel har potentialet til signifikant at forbedre livet for patienter med Parkinsons, hvoraf mange i dag ikke har effektive behandlingsmuligheder,« siger han i meddelelsen.

Lundbeck falder dog 0,2 pct. til 473,30 kr.

DANSKE BANK VAR BANKFORBINDELSE VED ULOVLIGT VÅBENSALG

Berlingske kan fortælle, at der i 2009 blev beslaglagt mere end 35 ton ulovlige nordkoreanske missiler, granater og konventionelle våben til en værdi af 18 mio. dollar i en thailandsk lufthavn. Nu viser det sig, at Danske Bank i Estland var bankforbindelse for firmaet bag våbentransporten.

Danske Bank falder mandag morgen 0,4 pct. til 205,90 kr.

For transportaktierne i A.P. Møller-Mærsk og DSV er ugen blevet indledt blandet, da den mulige handelskrig stadig spøger. Aktierne bliver traditionelt set presset, når der skabes bump på vejen for verdenshandlen.

Mærsk B-aktien falder mandag morgen 0,1 pct. til 8,906 kr. DSV ligger uændret i 523,80 kr.