Alm. Brand: Bygningsbrande trækker ned i ellers pænt kvartal

Et stigende antal brande i bygninger har været med til at presse overskuddet ned hos Alm. Brand i årets andet kvartal.

Samtidig skal kvartalsregnskabet sammenlignes med et kvartal, der var exceptionelt godt, fortæller koncerndirektør Søren Boe Mortensen.

»Helhedsbilledet er pænt, men det er klart, at hvis man sammenligner med sidste år, er det dårligere. Men det var også et fantastisk kvartal med et meget godt skadesforløb og et godt finansresultat,« siger han.

Alm. Brands største forretningsområde, forsikring, måtte samtidig se en voksende combined ratio netop på grund af brandskader. Den steg til 88 pct. fra 83 pct. i samme kvartal 2017 - et niveau som topchefen betegner som "unaturligt lav".

»Det, vi ser i andet kvartal, er en del storskader. Der er mange flere end samme periode sidste år, og det er primært brandskader,« forklarer han.

Han påpeger dog, at der er tale om skader på bygninger, og at der ikke er nogen sammenhæng mellem antallet af brandskader og det varme og tørre vejr i maj og juni. Og udviklingen med et stigende antal brandskader er ikke fortsat ind i juli og august, påpeger han.

»Der har været masser af naturbrande, men en markbrand eller en skovbrand koster ikke nær så meget som en bygningsbrand,« fastslår han.

Koncernens samlede indtægter voksede i perioden til 2233 mio. kr. fra 1872 mio. kr. i andet kvartal af 2017. På bundlinjen var der dog tilbagegang, da resultatet før skat svandt ind til 187 mio. kr. fra 271 mio. kr. året før.

Koncernen opjusterer forventningerne til hele 2018 med 100 mio. kr. og venter nu et overskud før skat på 600-700 mio. kr. Det skyldes dog engangsposter og ikke ændrede forventninger til den underliggende forretning, siger topchefen.