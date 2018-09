Aktier:Trumps told kan forstyrre Mærsk

A.P. Møller-Mærsk kan få en svær start på ugen, hvor der atter er fokus på den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina.

Ifølge flere internationale medier skulle Trump have givet ordre til, at de amerikanske myndigheder fortsætter forberedelserne af en toldforhøjelse på kinesiske varer til en værdi af 200 mia. dollar, selv om USA og Kina i sidste uge enedes om at mødes til forhandlinger.

Mærsk, der faldt med 1,5 pct. fredag til 8888 kr. målt på B-aktien, er blandt de rederier, der kan blive ramt, hvis volumenerne på farterne over Stillehavet går ned, og rederierne samtidig fristes til at barbere priserne for at fylde skibene.

Ugen ventes desuden at byde på organisationsændringer i Mærsk, der ifølge Berlingske planlægger at lægge logistikvirksomheden Damco ind under Maersk Line. Samme oplysning bragte Shippingwatch i sidste uge.

DANSKE I FOKUS

Også Danske Bank kan ventes i fokus fra ugens start op til offentliggørelsen af bankens interne undersøgelse af hvidvasksagen i Estland på onsdag. Fredag faldt Danske Bank med 1 pct. til 169,95 kr., efter at Wall Street Journal skrev, at amerikanske myndigheder angiveligt har indledt en undersøgelse af Danske Bank på baggrund af hvidvasksagen.

Sammen med Ambu, der faldt 4 pct. fredag til 182 kr. - den laveste lukkekurs siden maj - var Danske Bank med til at trække ned i det samlede eliteindeks, C25, der sluttede dagen med et fald på 0,5 pct.

Den tyske DAX-future signalerer nye kvaler forude og ligger 0,3 pct. nede mandag morgen.

Blandt sidepapirerne faldt Rovsing fredag 4,3 pct. til 0,112 kr. forud for sit årsregnskab, der kom efter børslukketid. Her lover selskabet stigende omsætning og et driftsresultat, som er bedre end i 2017/18, men der er ikke et løfte om et overskud. Driftsresultatet, målt på EBITDA, spås lande i intervallet minus 1 mio. kr. til plus 1 mio. kr.

Efter børslukketid kan DSV-aktionærer skæve til regnskabet fra det amerikanske pakkeselskab Fedex for at få et fingerpeg om markedsvæksten. DSV faldt fredag med 1,6 pct. til 589,60 kr.